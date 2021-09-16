傳內地啟動新一輪虛擬貨幣挖礦整治　重點打擊偽裝項目

外媒引述知情人士稱，內地開始了新一輪整治虛擬貨幣挖礦的行動，多個省區的地方政府相關主管部門主導，工信部、發改委和央行等部委在當地的分支機構參與了相關的專項整治行動，重點是以高新技術產業、高科技數據中心、科研項目、以及高校相關研究為掩護的虛擬貨幣挖礦行為。

中國河北省網信辦本周公告，該部門聯合省地方金融監管局、中國人民銀行石家莊中心支行等部門，針對虛擬貨幣挖礦和交易行為部署專項整治行動，要求省內有關機構9月30日前核查、檢視在用信息系統，嚴防利用系統算力從事虛擬貨幣非法挖礦。內蒙古發改委亦本周亦公布了一項清理虛擬貨幣「挖礦」政策機制研究項目的中標結果。

報道分析指出，中國對環境方面問題的重視，加上全球能源供應緊張等，皆為政府對虛擬幣挖礦行為採取高壓態勢的重要原因。中國計劃到2030年碳排放達峰，到2060年達到碳中和，故需要通過削減煤炭消耗來實現。此外，由於冬季即將來臨，中國或將面臨煤炭和天然氣不足的風險，可能對上千萬家庭的取暖、整體經濟復甦等帶來重大影響。