商務部：穩住大宗消費　釋放汽車購買潛力

內地8月份社會消費品零售總額按年增長2.5%，較7月份8.5%增幅大幅回落。中國商務部發布關於進一步做好商務領域促消費重點工作的通知，重申消費是經濟增長的重要引擎，但今年來消費市場總體恢復並不均衡、基礎不穩固，7月下旬至今內地疫情多點散發，對消費市場帶來新的影響。為抓住「金九銀十」、歲末年初消費旺季有利時機，在落實各項常態化疫情防控措施的基礎上，將推進商務領域促消費重點工作，確保2021年下半年和2022年上半年消費運行在合理區間，更好服務構建新發展格局。

重點任務包括加力穩住大宗消費重點消費，如加快推動汽車由購買管理向使用管理轉變，破除制約汽車購買使用障礙，釋放汽車消費潛力。支持新能源汽車加快發展，會同相關部門深入開展新能源汽車下鄉活動；支持傳統商業企業加快數碼化、智能化改造和跨界融合，鼓勵發展智慧商店、無接觸配送、到家服務等，推進網上實體更廣更深融合。

同時， 推動直播電商、社交電商等新業態新模式規範健康持續發展，引導企業運用大數據等技術，開展個性化定制、柔性化生產，培育更多「小而美」網絡品牌。

為推動行業持續恢復，當局會積極協調財政部門，加大對批發零售、住宿餐飲等受疫情影響較大行業的支持力度，並優化服務業發展資金支持方向，加大對農產品供應鏈、統計監測、應急保供等工作支持力度。

在做好疫情防控前提下，抓住中秋、十一假期、元旦、農曆新年等消費旺季，聚焦汽車、家電、家居、餐飲等重點領域，組織開展商旅文體融合、網上實體結合、城鄉區域聯動的各類促消費活動，以節聚勢，以節興市，以節興商，進一步提升市場人氣，務求釋放消費潛力。