監管風暴未完！內地醫療美容業恐成下個目標

綜合媒體報道，內地醫療美容業被指摘是「製造容貌焦慮」，已有投資者押注成為下一個被監管的對象。自7月初以來，內地3大上市醫美公司的市值下跌1/3，總計蒸發逾170億美元。

2014年在美股上市的新氧科技，其App可以給用戶的面部特徵打分，制定整容計劃，並尋找整容醫生。今年新氧股價累計已下跌逾一半，最近數周其股票被沽空的程度愈來愈高。

報道指出，投資者的押注來自8月9日，內地官媒批評一些醫美機構在宣傳過程中只談「最佳效果」，不談「不良後果」，容易使消費者忽視安全隱患。文章並主張「相關部門應加強監管，尤其加大對網上醫美店亂象的打擊力度」。

8月27日，中國市場監管總局發布「醫療美容廣告執法指南(徵求意見稿)」，表示將依法對多種醫療美容廣告亂象予以重點打擊，包括將容貌不佳與負面特質做關聯，製造「容貌焦慮」、術前術後對比等。

9月14日，官媒再表示要「依法規範醫美廣告」，並指不僅要清除虛假宣傳、誇大其詞等弊病，「也要整治對審美標準、消費觀念的惡意行銷」。

據報，2020年中國醫美市場銷售收入料超過3,300億元人民幣，分析師警告，如果內地認為醫美行業的負面社會影響與教培和網絡遊戲同樣嚴重，恐對該行業造成沉重打擊。