長和與Ooredoo合併印尼電訊業務　總值468億元

長和表示，Indosat與H3I的合併將結合起兩項高度互補的業務，為印尼創建一家規模更大、實力更雄厚、競爭力更高的世界級數碼電訊公司，為股東、客戶及印尼創造更多價值。

合併公司將置身有利位置，協助加速印尼的經濟增長與轉型至數碼社會，並將成為該國第二大流動電訊公司，估計每年收入約30億美元(約233.4億港元。

合併後的公司兼備規模、財力和專長，可以更有效地競爭，預計三至五年，按年的稅前協同效應實現率，達3億至4億美元(23.34億至31.12億港元)。

技術上，H3I將按照印尼法律以法定合併方式併入Indosat，代價為向H3I股東發行新合併公司股份。

Indosat將延續為存續法律實體(即合併公司，而合併公司將命名為PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk，並維持其在印尼證券交易所之上市地位。

集團將向Indosat的控股公司轉讓其根據建議合併收取之全部新合併公司股份，以作為獲發行控股公司認購股份之代價；及(ii)以現金代價3.87億美元向Ooredoo集團購買控股公司出售股份，致使緊隨控股公司股份交易完成後，集團及Ooredoo集團將各自直接擁有控股公司已發行股本之50%。