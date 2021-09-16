新港城三房957萬元售出　創同類單位新高

樓價持續向上，市場高價買賣不斷浮現，馬鞍山新港城三房以957萬元售出，為同類型單位新高價。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●黃竹坑金寶花園1座低層C室，實用面積約304方呎，兩房間隔，位置鄰近黃竹坑站新盤，獲上車客以約572萬元承接，呎價約為18,816元。

●柴灣杏花邨2座低層7室兩房單位，實用面積約453方呎，叫價838萬元，其後調整至800萬元，最終減至790萬元易手，呎價約17,439元。原業主於1996年以277萬元買入單位，持貨25年帳面獲利513萬元。

●北角海峰園高峰閣高層H室，實用面積約856方呎，三房間隔，獲區外換樓客以2,138萬元承接，呎價約24,977元。原業主2003年3月以330萬元購入單位，持貨逾18年轉售，帳面獲利1,808萬元，升值近5.5倍。

●北角耀星華庭低層A室，實用面積約332方呎，兩房間隔，獲區外首置客以690萬元承接，呎價約20,783元。原業主於2012年10月以468萬元入市作投資用途，持貨至今帳面獲利222萬元。

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九龍區

●茶果嶺麗港城本月暫錄約7宗成交，屋苑31座低層F室，實用面積約517方呎，兩房間隔，最初開價760萬元，放盤約兩個月，減價至736萬元成交，呎價約14,236元。

●長沙灣昇悅居8座極高層B室兩房戶，實用面積約522方呎，放盤約兩個月，減價12萬元或約1.2%，以1,018萬元沽出，呎價約19,502元。原業主於2017年1月以約760萬元購入單位，現轉手帳賺約258萬元。

●長沙灣泓景臺8座中層C室，實用面積約709方呎，三房間隔，以1,300萬元，減價約32萬元，以約1,268萬元成交，呎價約17,884元，買家為家庭客，睇樓3次後拍板入市。

●長沙灣宇晴軒5座高層E室，實用面積約501方呎，兩房間隔，放盤叫價1,000萬元，減價後以985萬元成交，呎價約19,661元。

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新界區

●馬鞍山新港城L座極高層戶，實用面積約551方呎，三房間隔，以同類新高價957萬元沽出，新買家為沙田區換樓客，呎價約17,368元，單位逾3年半升值約15.6%。

●馬鞍山銀湖‧天峰3座高層B室，實用面積約745方呎，三房連套房間隔，以1,350萬元易手，呎價約18,121元。原業主持貨11年帳面獲利約700萬元，升值約1.08倍。

●沙田欣廷軒3座高層A室，實用面積約393方呎，兩房間隔，以818萬元易手，呎價約20,814元。原業主則於2006年以208萬元購入單位，持貨15年帳面獲利約610萬元，升值約2.9倍。

●大埔嵐山8座低層G室，實用面積約748方呎，三房連套房間隔，叫價約830萬元放售，減至815萬元成交，呎價約10,896元。

●粉嶺名都6座高層D室，實用面積約369方呎，兩房間隔，原開價550萬元，減價27萬元或約4.9%，以523萬元沽出，呎價約14,173元。

●荃灣愉景新城1座高層F室，實用面積約653方呎，開價1,080萬元，減至1,048萬元轉售，屋苑做價再破千萬元，呎價約16,049元，原業主1997年7月以425.4萬元購入單位，期內帳賺約622.6萬元。

●荃灣萬景峯1座高層E室，實用面積約507方呎，兩房間隔，原叫價1,200萬元，減價145萬元或約12%，以1,055萬元沽出，呎價約20,809元。屋苑本月暫錄2宗二手成交，現有約45個放盤，入場價由1,050萬元起。

●元朗康德閣高層A室，實用面積約428方呎，兩房間隔，微減1.2萬元，以558.8萬元成交，呎價約13,056元。買家為上車客，見政府推動新界西北發展，看好區內前景遂決定入市。

●將軍澳LP6第3座中層L室，實用面積約312方呎，剛以650萬元成交，呎價約20,833元。原業主於2018年購入，持貨約3年沽出，帳面獲利近90萬元，物業升值逾15.6%。

●將軍澳LP6第5座高層K室，實用面積約307平方呎，一房間隔，以665萬元成交，呎價約21,661元。原業主於2018年以553萬元買入單位，持貨滿3年沽貨，帳面獲利112萬元。

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