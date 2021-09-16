福士：晶片危機要到2022年下半年才會消除

外國傳媒報道，福士汽車的美洲業務負責人認為，在馬來西亞的疫情造成新一輪供應鏈困境之後，美國的汽車生產直到2022年下半年才會恢復到正常水平。

福士汽車北美子公司行政總裁Scott Keogh在田納西州查塔努加的組裝工廠接受採訪時說：「正常狀態，也就是當我們能在希望的時間生產出每一輛我們想要的汽車時，我認為直到明年下半年才會出現。」

儘管疫情引發需求激增，但全球半導體供應短缺卻導致世界範圍內汽車產量下降，汽車經銷商展廳內可供銷售的車型減少。

福士汽車今年夏天被迫停止了墨西哥Puebla工廠Taos和Tiguan運動型多用途車的生產，並將部分晶片從銷售速度較慢的帕薩特轎車，專用於利潤更高的Atlas SUV，該車型在查塔努加工廠生產。福士汽車還在為明年6月在該工廠生產首款電動SUV ID.4做準備。

福士汽車美洲業務首席營運官Johan De Nysschen表示，查塔努加工廠在晶片供應充足的時候滿負荷運行，並計畫增加工人來進一步提高生產。

Keogh說，疫情暴露了晶片生產和需求之間的「結構性差距」，而疫情造成的干擾進一步加劇了這種不平衡。但這並非對汽車製造商完全不利。

庫存緊張導致價格飆升，激勵支出降至最低，提高了汽車公司的利潤。Keogh稱，這幫助福士汽車的美國業務在2020年實現了8年來的首次盈利。