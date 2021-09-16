騰訊市值蒸發3.1萬億元　內企絕迹全球10大榜

繼阿里巴巴（09988）今年稍早跌出榜單後，騰訊亦步其後塵。目前在全球市值排名10強中，仍以美國企業為主，佔8個席位，其中多為大型科技股如蘋果公司（Apple Inc.）、微軟、亞馬遜等。其餘兩家非美國企業，分別是台灣的台積電及沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美，後者與「股神」巴菲特旗下的巴郡是少數上榜的非科技類公司。

除了新遊戲「闖關」難度增加外，騰訊亦要積極配合政府的政策。公司就「違規採編發布財經類訊息專項整治」成果發表公告，於9月10至16日期間，共清理違規內容29,160條，處置帳號2,320個。其中，知名財經博主「招財大牛貓」的公眾號被永久禁言，據稱其曾自曝一年廣告收入近1,000萬元人民幣。

不過，英媒引述內地資深市場分析師指，打壓財經消息的做法，勢必導致「錯誤計算及判斷」變得更加普及，直言這是一個巨大的風險。有債券投資者亦指，此舉會令人更難了解哪些公司是可靠的，因為社交媒體有時是得知某公司人事變動、高層被拘捕或監管調查的唯一消息來源。

大行亦對騰訊「踩多一腳」，下調其目標價。美銀證券最新報告把其目標價由642元，降至626元。該行表示，目前對於騰訊業務的預測，已經考慮到未來一段持間新遊戲推出受阻，以及新熱門遊戲收入貢獻有限等潛在因素。騰訊股價周四最多曾挫1.85%；惟尾市跌幅顯著收窄，最終收報451元，跌0.52%。

作為這場監管風暴的主角之一，今年6月在美上市後引發內地當局強烈反彈的網上召車平台滴滴出行，在遭勒令停止新用戶註冊後，據報已流失三成日均用戶。極光大數據(Aurora Mobile)統計顯示，滴滴8月份的日均用戶數，從6月的1,560萬降至1,090萬，同期滴滴主要對手用戶數目多半出現增長，或降幅相對較小。

然而，在打壓科網巨頭的同時，中央政策亦力撐中小企發展，以符合其「共同富裕」的主張。國務院副總理劉鶴出席活動時表示，中小企業「是國家財富的重要創造者，是提供就業的主渠道，是科技創新的主力軍，是造就大企業的蓄水池」。他表明，將積極探索以各種方式，減輕要素成本快速上漲對中小企業的壓力。堅持鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展大政方針不改變，將繼續大力支持中小企業健康發展，堅決支持民營經濟健康發展。