紅磡曼翹錄約60倍超購　特色單位備受追捧

樓市升溫，新盤市場氣氛熾熱，啟德THE HENLEY III公布次輪銷售安排，紅磡曼翹亦錄約60倍超購，一手特色單位備受追捧。

●THE HENLEY III下周一推售81伙

資料顯示，項目的第3號價單涵蓋開放式至三房單位，實用面積229至778方呎，扣除最高折扣5%優惠，折實售價由615.98萬元至2,543.24萬元，折實呎價25,631元至34,059元，折實平均呎價28,803元。

●紅磡曼翹周六開售130伙 超購逾60倍

桂洪集團紅磡單幢新盤曼翹於周六(18日)展開首輪銷售，項目周四(16日)下午一時已截止接受認購登記。市場消息指，項目截至周四(16日)晚上7時，累收約8,000個認購登記，超額認購約60.5倍。

資料顯示，首輪銷售涉及130個單位，折實樓價由331.8萬至908.2萬港元，折實呎價由17,281元至28,016元。

●THE HOLBORN累收逾1,000個認購登記 下周或加推單位

市場消息指，截至周四晚8時，已累收逾1,000個認購登記，超額認購逾6.8倍。

此外，美聯物業於港島東區開設THE HOLBORN旗艦店，美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，9月30日前透過該行購買THE HOLBORN一房戶型的首5位買家，可獲1.38萬元英式新貴家居設計及傢俬置業賀禮優惠，總值6.9萬元。

布續指，據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，今年首8個月全港一手私樓註冊量錄約10,932宗，註冊金額則錄約1,522億元，按年分別升18.6%及44.8%。

●西南九龍維港滙單日售出3伙

其中維港滙I以招標形式售出第1座19樓A室，實用面積1,385方呎，屬四房兩套間隔，以4,800.41萬元售出，呎價約34,660元。

至於維港滙II亦招標售出2伙，包括第2座的17樓C室，實用面積797方呎，屬三房一套間隔，以2,319.3萬元售出，呎價約29,100元。另一個售出的單位為第5座的8樓A室，實用面積797方呎，以2,068萬元售出，呎價約25,947元。

維港滙項目已累售501伙，套現逾72億元，平均每伙1,450萬元。

●將軍澳MONTEREY四房特色戶 以6018萬元成交

新盤特色單位受追捧。會德豐地產旗下將軍澳MONTEREY周四(16日)招標售出1伙頂層連天台及平台的特色戶，該單位為第9A座11樓A室，享全海景，屬四房兩套間隔，實用面積1,670方呎，連1,498方呎天台及104方呎平台，成交價6,018.8萬元，呎價約36,041元，亦為發展商自推出THE WHEELOCK COLLECTION以來錄得的最大額成交。

●屯門帝御系列再沽出3伙 項目累計套現逾84億

新界區上車盤需求殷切。由恒基物業代理負責銷售的屯門帝御系列周四(16日)沽出3伙。其中屯門帝御·嵐天售出2伙，分別為第7座12樓2室，實用面積326方呎，一房間隔，成交價594.7萬元，呎價約18,242元。另一個售出的單位為第6座2樓19室，實用面積303方呎，連38方呎平台，一房間隔，成交價552.14萬元，呎價約18,222元。

至於屯門帝御·星濤亦售出1伙，為第2座高層地下19室，實用面積338方呎，連175方呎花園，屬一房連衣帽間間隔，成交價645.43萬元，呎價約19,096元。

帝御系列開售至今，合共售出1,726伙住宅單位，套現逾84.8億元。

●晉環售一房單位1201萬沽 山水盈特色戶賣1708萬

一手樓市氣氛向好，路勁地產旗下項目錄得2宗成交。其中香港仔黃竹坑站晉環售出1伙一房單位，為第2B座11樓B室，實用面積368方呎，成交金額1,201.2萬元，呎價約32,641元。

至於元朗錦田北山水盈則以招標形式售出1伙頂層連天台特色戶，為第7座15樓B室，實用面積1,005方呎，屬三房一套間隔，連560方呎天台，成交金額1,708.5萬元，呎價約17,000元。

●柏傲莊III再增3伙終止買賣個案 累積已達40宗

據成交記錄冊資料顯示，其中一個單位為項目的1B座45樓A室，6月時以1,891.6萬港元售出，並選用優越柏傲莊建築期付款計劃。以單位實用面積765方呎計，當時成交呎價約24,727元。

發展商早前已公布賠償方案，買家可自由選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，均可以獲得額外津貼及利息補償，而取消交易的買家可獲定額賠償，有關金額會按買家當時已付的樓價、付款方式及首期等計算。