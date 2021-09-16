比特幣再掀口水戰 中國新一波監管風暴又殺到

虛擬貨幣「一哥」比特幣(Bitcoin)在4.8萬美元窄幅上落之際，「大好友」、有「科技女股神」之稱的基金ARK創辦人伍德(Cathie Wood)帶頭唱好，稱比特幣可能在未來5年或升價10倍，至每枚50萬美元水平。不過，有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水創辦人達利奧則警告，若比特幣取得成功，相信美國監管機構將出手管控。

「女股神」伍德於一個論壇上指出，近期比特幣價格回落屬正常調整；她更預測，隨着企業及機構投資者逐步將資金配置到虛擬貨幣領域，相信比特幣價格5年內可望突破50萬美元。

她亦看好以太幣的潛力，指「以太坊2.0」更新後，加上DeFi(去中心化金融)、NFT(Non-fungible Token，非同質化代幣)的興起，將令以太幣上升空間進一步提高；建議投資組合配置設為六成比特幣、四成以太幣。

不過，「鱷王」達利奧則出言反駁，認為伍德「升價10倍」的言論是無稽之談。他指，今年比特幣已累漲逾六成，然而，散戶投資者進場已掀起監管當局對虛擬貨幣市場的關注及擔憂；稱若比特幣成功，當局將出手制止。

雖然當局不希望虛擬貨幣成功，但達利奧認為，投資組合多元化並非壞事。他亦承認持有比特幣，但其黃金投資規模更多，而黃金又只是其投資組合的一小部分。

另方面，內地擬再掀開新一輪整治虛擬貨幣挖礦的行動。外媒引述知情人士表示，多個省市地方政府相關部門，聯同內地工信部、國家發改委等，重點打擊以高新技術產業、高科技數據中心、科研項目、以及高校相關研究為掩護的虛擬貨幣挖礦行為。

河北省網信辦發公告指，當局正針對虛擬貨幣挖礦和交易行為部署專項整治行動，要求省內有關機構於月底前核查、檢視其系統，嚴防利用系統算力從事虛擬貨幣非法挖礦。內蒙古發改委亦公布相關清理「挖礦」政策研究項目的中標結果。

分析指，中國對環境問題愈來愈重視，加上全球能源供應緊張，令當局對「挖礦」行為採取高壓政策。中國計劃到2030年達碳排放峰值、2060年達致碳中和，故需削減煤炭的消耗，特別是冬季臨近，中國或將面臨能源不足的風險，將對取暖、整體經濟復甦等帶來重大影響，因而提前加強整治。

交易平台CryptoCompare數據顯示，截至16日晚上10時許，比特幣每枚47,475美元，在過去24小時一度升2.41%，高見每枚48,506美元；以太幣則升7.07%，至3,676美元。周初市傳被大型零售商沃爾瑪接受付款後飆升，遭否認後隨即打回原形的萊特幣則報每枚187美元。