【產經評論】華遇困局迎難上　美怕爆泡必自斃

接近兩年的全球疫情尚未退卻，各大央行放水救市的惡果卻不斷浮現。全球資產泡沫白熱化、債務危機凸顯、通脹升溫，若不加治理，只怕爆泡之日，便是攬炒之時。就此，中國選擇行自己的路，主動着手治理，那怕經濟短暫陷困，中企名字從全球10大企業市值榜中消失，亦在所不惜，目的是要正視放水遺禍，既為人民福祉，亦冀能讓經濟率先「脫虛入實」，行穩致遠，以協助世界經濟重納正軌，實現互利共贏！

疫下世界經濟失序，各大央行維持超低息利率，狂印銀紙，讓企業與個人得以債養債，延續虛浮的增長。天量的市場流動性，讓全球資產價格不斷飛升，股、樓、商品、虛擬貨幣，說得出的主流資產都在瘋炒。可最新數據顯示，次季全球債務已飆至創紀錄近300萬億美元，一旦爆泡，將會是無法承受的痛。

在世界主要經濟體中，中國去年率先控制疫情、實現經濟正增長，與歐、美、東盟諸國的貿易量有增無減，內部市場也不斷提高對外開放的程度，穩健的經濟成為世界的最大後盾，今年次季以來東南亞疫情反彈，訂單回流中國，支持着歐美經濟復甦，就是最佳例證。

中國不但控制了疫情，也深明經濟發展不能失控。自去年末季開始啟動反壟斷，完善法規；人民銀行多番強調不搞「大水漫灌」，嚴控炒樓，降低金融槓桿，防止資本無序擴張；再配合改善生育、教育等措施，全面提升競爭力。這些行動，疊加今年次季以來天災頻仍，確實令近期經濟增長放慢，資產價值受壓，科網股市值大縮水，於世界金融舞台暫失光環，並拖累中資股佔比較重的港股持續尋底。

眼前中國資產「水退」，與美國泡沫繼續膨脹形成鮮明對比。美國聯儲局至今仍未提出收水時間表，生怕復甦斷纜，惟通脹已升溫，一旦壓低物價的時機一失，便後患無窮，現時美國恃的是金融霸權，能藉金融風暴讓資金避險流向美元，更爛的美債也不愁買家。然而，美國難像以往淡定，如今中國看穿時局，不再依美國劇本「沖泡泡浴」，而是忍痛自行有序消泡，單是承受樓市爆破的風險已殊不簡單；再加上願意放慢科企發展步速，重建秩序，去除系統性隱患，這些皆是美國不夠膽做，只有呆看的事，充分體現中國自身的體制具優勢，始有能力推動極具爭議的大工程，在美國，連打針也要鬧上法庭，成事不足，敗事有餘。

說到底，在中美博弈的賽道上，中國本難佔上風，皆因兩強經濟發展階段不同，差距難免。中國要突圍，得靠精準高效的戰略，更毋忘「天下為公」，讓中國能為世界提供更多新的發展機遇，攜手加強全球治理，實現世界共同發展，互利共贏，借力打力，方可化解美霸威脅。如今中國經濟處境縱使艱難，投資者亦要承受財富蒸發之苦，但「路雖遠，行則將至」，這場疫情為中國提供拉近與美國競爭的距離，亦提供了讓世界了解美國模式以外還有更可取的選擇，畢竟現代化道路並無固定模式，「稱身」才是最好。只要中國捱過短痛，且看美國如何自處！