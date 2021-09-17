東方日報B1：騰訊市值蒸發逾3萬億　內企絕迹全球10大

除新遊戲「闖關」難度增加外，騰訊亦配合政府政策。公司就「違規採編發布財經類訊息專項整治」成果發公告，9月10至16日共清理違規內容29,160條，處置帳號2,320個。知名財經博主「招財大牛貓」公眾號被永久禁言，據稱其曾自爆一年廣告收入近千萬元人民幣。

不過，英媒引述內地資深分析師指，打壓財經消息勢導致「錯誤計算及判斷」更普及，直言這是巨大的風險。有債券投資者指，此舉令人更難了解哪些公司可靠，因社交媒體有時是得知某公司人事變動、高層被拘捕或監管調查的唯一消息來源。

大行亦對騰訊「踩多腳」，美銀證券把騰訊目標價由642元，降至626元。美銀指，現對騰訊業務的預測，已考慮到未來新遊戲推出受阻，以及新熱門遊戲收入貢獻有限等潛在因素。騰訊股價周四最多曾挫1.85%；惟尾市跌幅顯著收窄，最終收報451元，跌0.52%。

這場監管風暴的主角之一，今年6月在美上市後引發內地強烈反對的網上召車平台滴滴出行，在遭勒令停止新用戶註冊後，據報已流失三成日均用戶。極光大數據統計顯示，滴滴8月日均用戶數降至1,090萬，同期滴滴主要對手用戶數目多半出現增長，或降幅相對較小。

打壓科網巨頭的同時，中央政策亦力撐中小企發展，符合其「共同富裕」主張。國務院副總理劉鶴表示，中小企業「是國家財富的重要創造者，是提供就業的主渠道，是科技創新的主力軍，是造就大企業的蓄水池」。他表明，將積極探索以各種方式，減輕要素成本快速上漲對中小企的壓力。堅持鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展大政方針不改變，將大力支持中小企發展，堅決支持民營經濟健康發展。