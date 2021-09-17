美股道指收挫63點　納指由跌轉升

美國經濟數據參差，當中零售銷售數據意外上升，美股周四(16日)個別發展，道指收報34,751點，跌63點或0.18%；標指收報4,473點，跌6點或0.16%；納指早後最多曾跌114點，尾市轉升，全日收報15,181點，升20點或0.13%。

經濟數據方面，美國勞工部報告稱，美國上周首次申領失業救濟人數為33.2萬，預估為32.15萬。另一份數據表明，美國8月零售銷售按約增長0.7%，前值為下降1.10%，預期值為下降0.8%。

嘉信理財常務理事Randy Frederick表示，美股調整的誘因並不是統計數據或者此前股市上漲了多長時間。通常市場回調需要某種負面的刺激因素。他續說，市場現在擁有的與其說是負面因素，不如說是缺乏正面因素。

個股方面，高盛分析員Rod Hall發表報告指，鑑於變種病毒、晶片供應短缺、刺激政策減少，以及消費者儲蓄意願上升等因素影響，預期第四季iPhone收入增長對蘋果公司(Apple Inc.)來說將是個挑戰。他維持Apple目標價140美元，相比周三收市價，意味12個月內或下跌逾6%。Apple股價全日跌0.16%，收報148.79美元。

網購巨人亞馬遜計劃10月舉辦一場美容產品活動，以吸引假期購物旺季的早鳥群，並提升該公司在這個迅速增長的市場的地位。亞馬遜股價收報3,488.24美元，升0.36%。