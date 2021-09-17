華爾街著名投資大師：美債務上限風險恐引發市場動盪

華爾街著名投資大師、美國古根海姆(Guggenheim Partners)首席投資主管Scott Minerd周四(16日)警告稱，在美國聯邦政府債務上限風險的情況下，恐引發市場動盪，同時聯儲局可能會推遲縮減量化寬鬆(QE)貨幣政策行動。

雖然大多數投資者預計聯儲局將於今年11月宣布縮減行動的決定，但Minerd在一份報告中指出，華盛頓圍繞債務上限問題的「好戲」正要上演，其恐將引發市場動盪並對經濟造成干擾，聯儲局更可能因此推遲宣布縮減行動。

再者，他認為近期經濟數據表明，聯儲局不太可能在下周會議上宣布收緊貨幣刺激措施。

古根海姆的報告指出，隨着美聯儲的耐心和財政風險上升這些因素被市場消化，最終結果可能是債券收益率可能進一步下跌。5年期和30年期美國國債收益率差比2020年8月聯儲局主席鮑威爾公布新政策框架的時候要窄，這表明通脹預期有所下降。

報告還稱，若聯儲局推遲縮減行動，則意味到市場抱有的2023年初加息預期過於樂觀。

Minerd及其團隊看升美國國債已有一段時間。今年3月，他表示根據公司模型，10年期國債收益率到2022年初可能變成負值。數據顯示，270億美元的古根海姆總回報債券基金過去五年的年回報率約為5%，擊敗92%的同業。