中國智庫：政府介入恒大債務重組　有助避免系統性風險

恒大債務危機近日成全球焦點，憂慮恒大一旦倒閉，將會觸發另一次「雷曼式」的金融災難。有內地智庫發表報告指出，由政府主導實現有序的債務重組，是最有利的結果，可避免出現系統性風險。

中國安邦智庫報告指出，恒大集團員工達20萬人，在內地數百座城市中有數千個開發項目，間接影響380萬人就業，恒大破產不僅衝擊數百萬購房者，以及大量供應商、建築商的利益，還將重創就業市場，尤其恒大負債涉及超過128家銀行與121家非銀行機構，一旦倒閉將會重創中國金融市場和金融系統的穩定。

報告指出，恒大的債務糾紛層出不窮，涉及樓盤買家、理財產品投資者、債權人及供應商等，事實上已對各類債務開始違約。然而，恒大已無力依靠自身脫困，物業合約銷售額持續下跌，由於潛在購房者缺乏信心，預計9月銷售將持續大幅下滑，導致公司銷售回款持續惡化，進一步對現金流及流動性造成巨大壓力。

報告指出，恒大已錯過資產重組最佳時機，現階段尋求其他房企或金融機構救助幾乎無可能。政府救助是最理想的狀況，但在房地產政策趨緊、當局推動「共同富裕」政策之下，中央或地方沒有動力透過國企承接恒大。然而，恒大若無序破產，恐對房地產市場及金融穩定造成劇烈震盪，樓市將進一步產生恐慌性收縮，引發大量房企倒閉，對樓市及房企造成的連鎖反應，恐導致系統性金融和經濟危機。

報告建議，由政府主導實現有序的債務重組，是最有利的結果，此舉既可讓恒大履行償債義務，也可以最大限度地挽回債權人和廣大相關方的損失。北大方正及海航集團的債務處理結果表明，有序的破產重組是切斷風險傳播鏈，防止系統性風險的有效模式。