道指跌63點　金價挫2%

●踏入亞洲時段，美匯指數報92.87；港匯見7.7824；離岸人民幣(CNH)報6.4526；美元兌日圓處109.72；歐元企1.1765，英鎊報1.3798。金價報1,754.37美元。布油報75.62美元，紐油企72.69美元。比特幣報4.77萬美元。

●道指收報34,751點，跌63點或0.18%；標指收報4,473點，跌6點或0.16%；納指收報15,181點，升20點或0.13%。

●美國勞工部報告稱，美國上周首次申領失業救濟人數為33.2萬，預估為32.15萬。

●美國8月零售銷售按月增長0.7%，前值為下降1.1%，預期值為下降0.8%。

●港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報24,689點，升22點或0.09%。

●即月恒生指數夜期收報24,728點，升81點，高水60點，成交15,096張。

●美國財政部發表最新國際資本流動報告，指於7月份，美國以外地區的投資者淨拋售美股343億美元，為2007年8月以來第二大月度拋售規模。

●英國傳媒引述歐洲央行的內部情景預測指出，該央行預期到2025年將實現其2%的通脹目標；並有望在兩年多的時間內加息。

●美國古根海姆首席投資主管Scott Minerd警告稱，在美國聯邦政府債務上限風險的情況下，恐引發市場動盪，同時聯儲局可能會延遲縮減量化寬鬆(QE)貨幣政策行動。

●紐約10月期油收報每桶72.61美元，無升跌；布蘭特11月期油收報每桶75.67美元，升21美仙或0.28%。

●紐約12月期金收報每安士1,756.7美元，跌38.1美元或2.1%，創5周收市新低，並創近6個星期以來最大單日跌幅。

●英國富時100指數收報7,027點，升10點或0.16%；法國CAC指數收報6,622點，升38點或0.59%；德國DAX指數收報15,651點，升35點或0.23%。

●中國商務部公布，中國正式提出申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》(CPTPP)。

●美國朝野對提高聯邦債務上限再陷僵局，外國傳媒報道，美國參議院少數黨領袖麥康奈爾拒財政部長耶倫提出的，民主、共和兩黨共同努力提高聯邦債務上限的請求，但聯邦負債上限可能僅剩幾周時間就被突破。