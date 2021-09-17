李秀恒：人民幣國際化為港締商機

自從挑起貿易戰以來，美國政府便從多方面打壓中國經濟發展，拜登政府執政後，還欲推動全球盟友與華脫鈎計劃，並挾着美元霸權地位，利用長臂管轄權無理制裁中資企業，為美國企業打擊競爭者。

惟中國早已非昔日的「吳下阿蒙」，除在內地推動一系列監管改革來完善市場環境，亦有條不紊地推動人民幣國際化進程，為全球「去美元化」提速，防範美國一而再、再而三地利用美元霸權來收割全球利益。

中國人民銀行近期宣布，印尼於本月6日起與中國建立雙邊本幣結算合作框架，令兩國未來可在經貿往來中使用本國貨幣直接報價。這不但是繼阿聯酋及俄羅斯等9個國家後，又一國家加入人民幣結算合作框架，亦是繼越南和泰國後，另一個東盟國家加入本幣結算協議，有利未來推動人民幣在東盟國家之間的跨境使用和結算，加快人民幣走向國際市場。

其實，在實體經濟衰退及新冠肺炎疫情雙重打擊下，美國政府只能通過無節制地印鈔救市，並依靠美元霸權來收割他國的利益，以避免自身經濟崩潰。但此舉不但導致全球資產泡沫風險大增，也變相令各國為美國經濟失敗「埋單」，拖累全球發展。因此，出於保護自身利益，以及順應全球經貿發展趨勢，歐亞各國近年都在積極尋找「去美元化」的可行之道，減少對美元依賴。

相較之下，中國經濟韌性極強，且有龐大的市場作為支撐，經濟能長期穩定持續增長。加上在新冠疫情肆虐、全球經濟陷入衰退之時，中國仍無私地以強大的生產能力支援全球產業鏈，令國際社會對人民幣及人民幣資產的信心大增。

據《人民幣國際化報告2021》顯示，截至2020年底，人民幣國際化指數(RII)已達到5.02，按年大幅增長約54.20%。在過去10年間，該指數已累積增長逾250倍。反映出人民幣國際化是全球經貿及產業鏈發展日益緊密下的必然結果。花旗銀行預測，人民幣有望在2030年時超過英鎊和日圓，成為繼美元和歐元之後的全球第3大國際結算貨幣。

事實上，推動人民幣國際化，也是「十四五」(第14個5年)規劃中重要部署之一。香港作為國際全融中心及全球離岸人民幣業務樞紐，應善用自身優勢，提升和完善處理人民幣交易的能力，推動人民幣貸款、交易和債券產品進一步走向國際市場，並充分發揮連接內地和國際人民幣資產紐帶的作用，成為境內和境外人民幣結算雙向互動的重要平台，為本地經濟發展找到新增長熱點，鞏固國際金融中心地位。

香港經貿商會會長 李秀恒