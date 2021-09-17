羚邦與VeVe合作向小王子粉絲提供首發NFT數碼收藏品

透過VeVe應用程序平台，個人及粉絲將能夠購買VeVe應用內貨幣，以購買多種官方小王子NFT，或與其他VeVe二級市場的收藏者買賣及交易小王子收藏品。個人及粉絲亦能夠透過應用程序中全面客製化的虛擬展廳，展示其辛苦賺取的小王子數字收藏品，同時可以在網絡上訪問、點讚並評論其他收藏者的展廳。

NFT即非同質化代幣，為一種數碼資產或獨特代幣，NFT因為其不可替代的獨特性而產生價值。擁有NFT如同以數碼方式擁有一件藝術品或可收藏古玩。近年NFT已經發展至涵蓋數碼藝術、音樂及視頻遊戲等項目。VeVe已出售超過130萬件NFT數碼收藏品，目前已有超過40萬粉絲。

羚邦指出，這的第一筆NFT授權交易，為集團打開了數碼世界的廣闊空間。涉足數字收藏品領域亦有助於擴大集團品牌授權業務的範圍，符合集團的5年策略計劃。