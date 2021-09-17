麥嘉嘉：「元宇宙」概念煞食　多個板塊受惠

「元宇宙」可理解為和現實世界平行的虛擬世界。

「元宇宙」(Metaverse)由Meta(超越)+ Universe(宇宙)兩部分組成，可理解為一個平行於現實世界的虛擬世界。「元宇宙」雖無官方明確定義，但已成為2021年科技領域的概念之一。「元宇宙」可理解為和現實世界平行的虛擬世界：理想的「元宇宙」平台將線上的各種虛擬體驗跨硬件跨軟件地集中化，擁有眾多的用戶、開放的平台、新穎的社交和沉浸的體驗。

所謂「元宇宙」，最早出現在美國科幻作家Neal Stephenson創作的小說《Snow Crash》中，形容一個與現實世界平行發展的網絡虛擬空間。「元宇宙」短期較難實現還受到以下幾個方面的制約：

1.去中心化願景與巨頭壟斷容易發生衝突。2.政策、倫理、監管難題較為棘手。真正的虛擬世界需要一套完整的交易貨幣、經濟秩序、社會規則、制度選擇，甚至價值取向。其所涉及的相關制度及政策都是需要長期討論和跨國家磨合的議題。

「元宇宙」概念推動各互聯網巨頭加大遊戲內容布局投入，助力虛擬實境(VR)硬件設備出貨。IDC《2021年第一季度擴增實境與虛擬現實市場追蹤報告》顯示，中國VR硬件頭戴式顯示器市場從2021年將開始出現大幅增長，未來五年市場複合增長率達到71.1%。「元宇宙」概念對算力和區塊鏈技術提出了更高要求。「元宇宙」概念的布局較為明顯地集中在擴增實境(AR)/VR硬軟件及遊戲社交領域。

內地5G建設的推進、5G用戶量及滲透率提升等原因，有望為「元宇宙」建設提供有力基礎設施支持。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人士，並無持有上述股票)