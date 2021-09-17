溫灼培：英脫歐不利因素正浮現

英國脫歐的利淡因素正逐步浮現，繼早前消息指，英國脫歐後，由於英國政府在入境簽證上傾向批予高技術移民而非運輸工人，使英國嚴重缺乏來自東歐的貨車司機及運輸工人，事件導致英國超級市場貨架上出現嚴重短缺貨物情況。

為解決事件，據外媒報道，最近當地一些高端超市被迫要大灑金錢提高貨車司機工資，使部分貨車司機工資甚至超越企業高管。假使上述情況不能解決，提防高運輸工資會推高英國整體工資以至通脹。

另外，眾所周知，金融業是倫敦的重要產業，但歐盟已表明，脫歐後要把所有涉及歐盟客戶的歐元衍生產品的結算業務部分必須在歐盟內執行。為了過渡，歐盟現時容許倫敦繼續執行相關業務，但只能維持到2022年6月。為符合歐盟要求，據了解不少在英國的金融機構正把相關業務遷往到歐盟地區。

除上述兩項脫歐後對經濟的影響外，政治上現時英國還要面對北愛爾蘭與愛爾蘭的關卡問題。若事件處理不好，或會使北愛有脫英風險。

下周四英國將公布9月份採購經理指數(PMI)，回顧英國8月綜合PMI由7月59.2急跌至54.8。由於英國從7月中撤銷所有疫情限制，市場對該國經濟重啟有很高的盼望，如英國PMI繼8月後，到9月份再跌，提防在市場失望下會對英鎊匯價不利。

英國因素雖淡，但其通脹情況卻值得關注。英國8月消費物價指數(CPI)突然從7月的2%水平攀升至3.2%，成為自2012年3月最高通脹水平，大大增強市場對英倫銀行要提早加息的預期。英倫銀行下周四議息，宜留意央行會否給予市場加息啟示。料英鎊暫行上落市，於1.37至1.40美元間上落。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培