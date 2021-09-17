全球缺「芯」！內地經銷商回購豪華二手車轉售

全球汽車晶片短缺下，引發的連鎖反應已傳至二手車市場。內地媒體發現，江蘇、福建、南京、山東、天津、四川等多個地區的豪華車企部分4S店均推出了以售價回收二手車的活動。經銷商這樣做，原因是汽車晶片短缺，導致部分二手車價格大幅上升，甚至出現二手車價格比新車還貴的反常現象。

寶馬品牌經銷商成都寶悅汽車日前在其官方微信公眾號中推送的一條消息就顯示：「只要是2020年10月1日以後上牌的BMW 3系、X3(不含新能源車)，行駛里程不超過1.5萬公里，符合準新車車況，我們以當時開票價回收你的愛車。」另一家寶馬經銷商在其海報中表示，對於在2020年1月1日至2021年7月31日新車上牌的寶馬3系全系、4系全系、5系全系、X3全系，公里數不超過15,000公里，無事故、無結構損失，經檢驗後可享發票價回購。活動截止日期為2021年10月31日。

報道又指，二手車高價回收只是部分豪華車經銷商的行為，一些車源相對充足且新車價格仍有優惠的豪華車經銷商並未參與。而從此輪高價回收二手車活動來看，經銷商對車況的要求較為嚴格，同時對車型有一定的要求。以售價回收的二手車多為當前熱銷車型，同時也是新車車源較為緊張的車型。