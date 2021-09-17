【瑞通推介】恒指先跌後升　好倉資金流入明顯減慢

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國8月零售銷售意外按月升0.7%，美股周四(16日)個別發展。道指收報34,751點，跌63點或0.2%；納指則微升。恒指周四最低見24,505點，創逾10個月新低，收報24,667點，跌365點或1.5%，連跌第4日，累挫1,538點或5.9%。周五(17日)早段曾再跌逾200點，跌破24,500點。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾1.5億港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.5億元，反映投資者預期港股連跌多日後將出現反彈。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價24,000至24,099點，而熊證街貨重貨區為收回價25,700至25,799點。

持續受監管消息拖累的阿里巴巴弱勢持續，周四曾挫逾3%，低見149.1元，創上市新低，尾市跌幅收窄，收151.5元，降1.6%，4日累跌9.8%。周五早段反彈乏力，徘徊在150元邊。周四分別有近1,000萬元和約470萬元淨流入其輪證好倉和淡倉，反映投資者對阿里股價後市走勢看法分歧。

比亞迪股份周四曾挫4.4%至247元，收市維持3.6%的跌幅，報249元，險守50天線。報道指內地擬加強車聯網網絡安全和數據安全工作。另據報商務部發布關於進一步做好當前商務領域促消費重點工作的通知，提出促進新車消費，深入開展新能源車下鄉活動等。比亞迪周五早段曾跌逾1%，於250元以下整固。過千萬元在周四淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾160萬元淨流出。

據報科技部副部長相里斌表示，未來純電動車儲能潛力愈來愈大，科技部將支持全固態動力電池研發等科研項目。另工信部指，中國新能源車成本偏高，將統籌保障動力電池資源供應。市場憂慮鋰礦價格或受監管，贛鋒鋰業周四最多下瀉近1成，至140.6元，全日收挫6.7%於145.7元。媒體引述公司相關負責人表示，公司主營產品價格從去年6月份的3萬元人民幣/噸上漲至15萬元人民幣/噸，依然處於供不應求狀態，基本面沒有發生大的改變。贛鋒鋰業周五早段先升後回，受阻於150元關。周四有逾30萬元淨流出其輪證好倉。

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