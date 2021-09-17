黃詠欣：港人的內地物業如何在香港套現？

近一兩年，愈來愈多銀行接納香港居民在北、上、廣、深及大灣區等城市的物業在香港承造港元按揭，適用範圍包括現契物業套現及做指定一手新樓盤按揭。這類內房按揭最大的優勢是，香港息率比內地房貸息率低，按息可低至P-2%，實際息率3.25厘，較內地房貸息逾5厘低得多。

同時，香港銀行對內地物業估值，暫時沒有受內地近月推出的二手房「指導價」機制影響，更可一站式在港辦理申請及審批主要手續，不用親身到內地，不用擔心內境隔離措施的影響。按揭成數可高達70%，還款年期最長達30年。息率及優惠吸引，但實際操作上，審批流程需時會比一般香港物業按揭長，建議預留至少3個月時間去申請。

近日，筆者成功幫助客戶在內地的二手現契物業批出按揭，客戶有香港固定入息證明，屬於銀行眼中的「靚料」人士，整個批核流程仍需時約2個多月。另外要留意，銀行對於現契物業的定義，不單是物業已供完、沒有房貸，業主更要出示房產證。上述個案中的客戶，雖然已獲香港銀行批出按揭，但仍要親身回內地一次，原因是其內地物業雖然已供滿，但房產證一直都放在銀行，沒有辦理取消抵押手續，最終要親身回內地一次完成辨理取消抵押手續，才能成功於香港銀行取得內地物業按揭貸款。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣