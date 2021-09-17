王品弟：樓市各板塊輪動　公屋亦見追捧

樓市火熱，樓價經已破頂，在新一批白居二合資格人士加速入市帶動下，居二市場旺熱，不少居屋做價急升，令購買力逐漸流入公屋市場，以致近日公屋亦被搶貴，港島居二市場再誕「公屋王」。房委會資料顯示，上月鴨脷洲利東邨一個高層戶，以452萬元未補價成交，呎價9,224元，創港島區公屋第二市場呎價新高，亦為全港次高，反映樓市各板塊接力起動。

據本行資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，今年首8個月二手公屋(包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場)共錄672宗登記，比去年同期508宗大升約32.3%，並創有紀錄以來同期新高。至於8月二手公屋註冊量錄135宗，雖然較7月230宗歷史高位按月回落，但仍創紀錄第二高。

若以金額劃分，今年首8個月二手公屋註冊量以300萬元或以下表現最突出，年內錄433宗，按年急升約35.7%，無論宗數抑或升幅均為各類之冠；逾300萬至400萬元年內錄183宗，按年升約32.6%，與整體二手公屋升幅相若；至於逾400萬元，年內錄56宗，按年則升約9.8%。過去二手公居屋市場交投並不算太活躍，近年綠表公屋做價上升，部分樓價更貼近私樓市場，有利業主由資助房屋轉投私樓市場，帶動整體交投愈趨活躍。

至於二手私樓市場，目前樓價高企，加上一手新盤搶焦點，以致部分買家態度趨向觀望，「睇定啲」再入市，不過優質單位不乏捧場客，加上一手向隅客逐漸回流，有準買家積極在二手市場尋寶入市，二手屋苑破頂成交仍不絕於耳，料二手表現將靠穩。

再談近日炙手可熱的一手市場，近日各區大型新盤銷情理想，日前再有兩個市區單幢新盤開價，定價甚具競爭力，其中紅磡新盤更為今年入場費最低的市區盤，兩盤地點皆十分優越，交通及生活配套完善，料租金回報可觀，預計兩盤皆將吸納不少投資者入市，一手勢將續成市場焦點所在。隨着本港疫情受控，經濟漸復甦，失業率向下調，未來通關可期，加上市場資金充裕，息口維持低水平，吸引不少買家入市磚頭，料樓價今年將繼續穩步向上，全年升幅料達15%。

香港置業研究部董事 王品弟