【高盛推介】友邦滙豐連日受壓 資金留意好倉
2021年09月17日 11:59
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險周四(16日)失守90港元大關，收市跌約2.1%。周五(17日)早段繼續受壓，最低見86.05元，為過去1個月低位，目前為連續第5日下跌，累計至今跌逾8%。
滙豐控股周四跌約0.2%，守穩在40元關口收市，惟周五開市隨即失守，最低見39.1元，創本年至今新低，目前為連續第5日下跌。滙控財務總監邵偉信表示，中國政府近期整頓科技板塊對集團有利，以及集團擬動用多達20億美元用作收購。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金積極部署友邦好倉，近兩日共錄得約1,070萬元資金流入認購證。牛證於周四錄得約170萬元資金流入，並分布在84元以下收回價的產品。認沽證及熊證於周四均獲資金轉向流入，當中流入熊證的資金集中在98元以下收回價的貼熊。
滙控方面，認購證於周四獲資金轉向流入，周四部署牛證的資金主要沽出。認沽證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約140萬元。熊證於周四繼續獲資金流入，並見44元以下收回價的貼熊獲流入資金留意。
投資者如看好友邦，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的友邦購證(17205)。低面值選擇可留意年期約6個月的友邦購證(24487)。牛證方面可留意屬遠牛的友邦牛證(55635)，與現價有約7元收回距離。
友邦購證17205，行使價88.93元，2021年12月28日到期，實際槓桿8.7倍，高槓桿。
友邦購證24487，行使價100元，2022年3月28日到期，實際槓桿8倍，低面值。
友邦牛證55635，收回價80元，行使價79.4元，換股比率100，槓桿比率10.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
友邦沽證24016，行使價93.83元，2022年12月23日到期，實際槓桿5.8倍，貼價、低街貨。
友邦熊證50069，收回價100元，行使價100.6元，換股比率100，槓桿比率6.3倍，市場上槓桿最高熊證之一。
投資者如看好滙控，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約6個月的低街貨滙豐購證(26513)。貼價選擇可留意屬中長期的滙豐購證(20148)。牛證方面可留意屬遠牛的滙豐牛證(69033)，與現價有約4.3元收回距離。
滙豐購證26513，行使價43.8元，2022年03月24日到期，實際槓桿10.29倍，高槓桿、低街貨。
滙豐購證20148，行使價36.93元，2022年10月24日到期，實際槓桿5.2倍，貼價、中長期。
滙豐牛證69033，收回價35元，行使價34元，換股比率100，槓桿比率6.95倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡滙豐，可留意年期約2個月，屬高槓桿的低街貨滙豐沽證(21251)。
滙豐沽證21251，行使價37.33元，2021年11月22日到期，實際槓桿12.0倍，高槓桿、低街貨。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk。