【高盛推介】友邦滙豐連日受壓　資金留意好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險周四(16日)失守90港元大關，收市跌約2.1%。周五(17日)早段繼續受壓，最低見86.05元，為過去1個月低位，目前為連續第5日下跌，累計至今跌逾8%。

滙豐控股周四跌約0.2%，守穩在40元關口收市，惟周五開市隨即失守，最低見39.1元，創本年至今新低，目前為連續第5日下跌。滙控財務總監邵偉信表示，中國政府近期整頓科技板塊對集團有利，以及集團擬動用多達20億美元用作收購。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金積極部署友邦好倉，近兩日共錄得約1,070萬元資金流入認購證。牛證於周四錄得約170萬元資金流入，並分布在84元以下收回價的產品。認沽證及熊證於周四均獲資金轉向流入，當中流入熊證的資金集中在98元以下收回價的貼熊。

滙控方面，認購證於周四獲資金轉向流入，周四部署牛證的資金主要沽出。認沽證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約140萬元。熊證於周四繼續獲資金流入，並見44元以下收回價的貼熊獲流入資金留意。

友邦購證17205，行使價88.93元，2021年12月28日到期，實際槓桿8.7倍，高槓桿。

友邦購證24487，行使價100元，2022年3月28日到期，實際槓桿8倍，低面值。

友邦牛證55635，收回價80元，行使價79.4元，換股比率100，槓桿比率10.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

友邦沽證24016，行使價93.83元，2022年12月23日到期，實際槓桿5.8倍，貼價、低街貨。

友邦熊證50069，收回價100元，行使價100.6元，換股比率100，槓桿比率6.3倍，市場上槓桿最高熊證之一。

滙豐購證26513，行使價43.8元，2022年03月24日到期，實際槓桿10.29倍，高槓桿、低街貨。

滙豐購證20148，行使價36.93元，2022年10月24日到期，實際槓桿5.2倍，貼價、中長期。

滙豐牛證69033，收回價35元，行使價34元，換股比率100，槓桿比率6.95倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

滙豐沽證21251，行使價37.33元，2021年11月22日到期，實際槓桿12.0倍，高槓桿、低街貨。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。