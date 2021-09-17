中信証券：中國樓市價量齊跌　部分地產商將離場

中國中信証券近日發表報告，中國房地產的信用重組正在加速，部分企業恐被迫離場，更多企業或長期限制土地收購，以滿足融資償付需求。隨國策鼓勵剛性需求並防止地產泡沫，樓宇銷售速度會快速回落。

中信証券認為，本輪周期與過去不同，出清速度及政策演變更快，優秀公司的崛起機遇也更大。由於抵押貸款供應有限，許多城市的樓價仍處於歷史高位，料下一季的樓市成交量會持續顯著放緩。隨有限房貸流入新樓，部分城市繼續推出針對二手樓的價格指引及限售令，料二手樓銷售出現更迅速下滑。

隨信用重構加速推進，中信証券料由今年第4季起，部分地產商會被動離場，並縮減業務規模、降低未來增速，個別公司的信用風險或會擴散至整個行。中信証券認為，隨樓價下跌的城市愈來愈多，當局政策將擴大鼓勵剛需力度。

在投資建議方面，中信証券建議關注高信用公司，認為本輪周期和歷史有相似之處，卻也有較大不同，在樓價趨跌的背景下，建議投資者對政策的能力和定力保持信心，並持續看好高信用企業的發展前景，如保利發展、華潤置地、龍湖集團、金地集團、萬科A(萬科企業)、碧桂園等公司。