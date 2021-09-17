越南經濟大鑊！大摩：新冠疫情令製造業難復產能
2021年09月17日 12:11
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（Getty Images圖片）
新冠肺炎席捲東南亞國家，衝擊全球供應鏈，當中越南正計劃推動重新開放，與病毒共存，而各OEM(原廠委託製造)工廠重啟速度受制所在地及員工的疫苗接種率，摩根士丹利(大摩)預計，市場情緒將受到復工速度及動態市場預期波動，產能恢復恐不如預期。
越南政府計劃分階段重新開放，最壞情況似已過去，帶動市場對成衣/鞋類OEM庫存的正面情緒。惟早前卻傳出，胡志明市將延長當地的防疫限制2周直到9月底。此舉引發市場擔憂成衣／鞋類OEM廠的恢復計劃進一步延遲，特別是豐泰(09910)於15日宣布將暫停越南產能直到9月底後，存隱憂。
大摩報告，越南南部各種OEM廠已向當局提交復工計劃，惟尚未收到政府批准。大摩報告提到，考慮鞋類代工所需的大量勞動力，或增加復工複雜性，大摩料豐泰延長停產時間的決定相當合理，並能夠理解豐泰採取更謹慎的態度，為復工和延長停工做好準備。
大摩料，相比於鞋類代工，成衣代工廠或比較快恢復生產，因為成衣代工所需的人力較。報告表示，相較於鞋類OEM，大摩更傾向於成衣OEM，其中的首選是儒鴻、聚陽和申洲。在鞋類OEM廠中，大摩則看好華利和興昂。