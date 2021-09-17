越南經濟大鑊！大摩：新冠疫情令製造業難復產能

新冠肺炎席捲東南亞國家，衝擊全球供應鏈，當中越南正計劃推動重新開放，與病毒共存，而各OEM(原廠委託製造)工廠重啟速度受制所在地及員工的疫苗接種率，摩根士丹利(大摩)預計，市場情緒將受到復工速度及動態市場預期波動，產能恢復恐不如預期。

大摩報告，越南南部各種OEM廠已向當局提交復工計劃，惟尚未收到政府批准。大摩報告提到，考慮鞋類代工所需的大量勞動力，或增加復工複雜性，大摩料豐泰延長停產時間的決定相當合理，並能夠理解豐泰採取更謹慎的態度，為復工和延長停工做好準備。

大摩料，相比於鞋類代工，成衣代工廠或比較快恢復生產，因為成衣代工所需的人力較。報告表示，相較於鞋類OEM，大摩更傾向於成衣OEM，其中的首選是儒鴻、聚陽和申洲。在鞋類OEM廠中，大摩則看好華利和興昂。