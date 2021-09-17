恒大若不受控破產　將成中國經濟噩夢？

外媒報道，中國恒大集團一再對7萬多投資者食言，令各地寫字樓的維權活動愈演愈烈。恒大的大特賣令原本就困難的房地產市場更形脆弱，衝擊其他開發商，令本就擔心新冠疫情的消費者更不願意買樓。信貸市場壓力由低評級的房地產企業，蔓延至其他實力更強的同業及銀行。

「作為一個系統重要性開發商，恒大破產將給整個房地產行業帶來麻煩，」 北京精品投銀香頌資本董事沈萌表示，「債權人的債務追討會導致資產甩賣並打擊樓價。整個供應鏈的毛利都將受到擠壓。還會導致資本市場出現恐慌性拋售。」

現階段，幾乎受訪銀行家、分析師及投資者都表示，北京對雷曼事件沒興趣。他們估計，監管機構將介入重組達3,000億美元的恒大債務，將系統性風險降至最低，而不會讓其混亂破產。

然而，沒人可以擔保一定會出現好結果。參考2015年中國陷入救市困境，顯示決策者很難控制金融市場。雖然中國金融監管機構已敦促許家印解決債務問題，但當局尚未說明政府是否會允許其大規模債務重組或破產。

在必要時，中國政府或接管私營企業。當局2019年接管包商銀行，2020年初控制海航集團。且近年來法院主導的重組也愈來愈普遍，去年就完成逾700宗。

前中國銀保監會官員、現任中國農業再保險首席風險官Yu Yong表示，政府在平衡對恒大的支持方面非常謹慎。Yu Yong最近在播客中對光大新鴻基分析師Jonas Short表示，中國老百姓心中的最大泡沫就是樓市，如有任何事情發生，對整個中國經濟造成系統性風險。

「人們大部分身家都放在房地產上，即使是10%的回調，也會對許多人構成嚴重衝擊，」獨立分析師Fraser Howie表示。Fraser曾與他人共同撰寫過關於中國金融的書籍，對中資的關注長達數十年。

另一個關注點是，恒大能否兌付賣予散戶投資者的高收益理財產品，其中包括許多恒大員工。根據財新，約400億元人民幣的財富理財產品需要到期償還。恒大正試圖透過出售資產回籠資金，包括出售恒大汽車和恒大物業的股權，但至今為止進展甚微。