【高盛推介】騰訊低位反彈 資金兩邊部署
2021年09月17日 12:34
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股在本周一(13日)起連跌4日，累計跌逾8%後，周五(17日)從低位反彈。早上低開約1.1%後反彈，最高見467.6港元。中午報461元，升約2.2%。
國家新聞出版署已上線「遊戲企業防沉迷落實情況舉報平台」，供民眾自行收集各個遊戲在落實防沉迷相關規定時的不合規情況，並進行舉報。有券商與騰訊管理層進行會議後，指18歲以下未成人用戶的遊戲收入約佔其內地遊戲收入的6%，料騰訊旗下網遊業務所面臨的監管風險屬可控。及料內地執行《個人信息保護法》對騰訊的影響，較以廣告為重心的同業小。該行維持騰訊「增持」評級，目標價640元。
觀察個股輪證資金流向，可見周四(16日)資金繼續積極部署好倉，而過去5個交易日計則共錄得約2.55億元資金流入，為同期最多資金流入的相關資產。當中認購證佔約1.62億元，周四流入牛證的資金有約2,750萬元，並較集中在405至410元收回區域的產品。
淡倉方面，可見周四流入熊證的資金較集中在475元以下收回價的貼熊。
投資者如看好，牛證方面的貼牛選擇可留意低街貨騰訊牛證(60817)，與現價有約21.5元收回距離。遠牛選擇可留意騰訊牛證(60234)，與現價有約36.5元收回距離。認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的騰訊購證(22448)。貼價選擇可留意屬長期的騰訊購證(17244)。
騰訊牛證60817，收回價440元，行使價437.2元，換股比率500，槓桿比率16.3倍，低街貨、高槓桿貼牛。
騰訊牛證60234，收回價425元，行使價422.2元，換股比率500，槓桿比率10.8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
騰訊購證22448，行使價546.38元，2021年12月31日到期，實際槓桿7.9倍，高槓桿。
騰訊購證17244，行使價500.55元，2022年10月24日到期，實際槓桿3.8倍，貼價、長期。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意年期約4個月的騰訊沽證(24338)。高槓桿選擇可留意年期約4個月的騰訊沽證(23777)。熊證方面的近熊選擇可留意新上市騰訊熊證(63273)，與現價有約38.5元收回距離。遠熊選擇可留意騰訊熊證(55184)，與現價有約58.5元收回距離。
騰訊沽證24338，行使價400.2元，2022年1月25日到期，實際槓桿5.7倍，貼價。
騰訊沽證23777，行使價368元，2022年1月24日到期，實際槓桿6.2倍，高槓桿。
騰訊熊證63273，收回價500元，行使價503元，換股比率500，槓桿比率10.8倍，新上市近熊。
騰訊熊證55184，收回價520元，行使價523元，換股比率500，槓桿比率7.4倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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