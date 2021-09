香港都要「共同富裕」？傳發展商被要求解決房屋短缺問題

內地「共同富裕」之風要吹來香港?英媒引述來自3家香港主要發展商及政府顧問的消息報道,內地官員今年在好幾場閉門會議上,要求香港有影響力的地產商要投放資源和影響力支持北京的利益,並幫手化解對社會構成潛在不穩定因素的房屋供應短缺問題。

該報道又引述一名接近內地官員的消息人士指,他們被告知「遊戲規則已經改變」(The rules of the game have changed),中央不會容許「壟斷行為」(Monopoly Behaviour)。合和主席胡應湘向英媒表示,「中央沒有告訴我們應怎麼做...不會顯得不耐煩,但會施壓」。

新地於上周刊發的年度業績公告也提到,加快建設各類型優質住宅單位,以助香港紓緩房屋短缺問題;而早前以象徵式租金提供土地的大型過渡性房屋項目「同心村」,建築工程已順利展開,預計明年落成,可陸續為1,800戶基層家庭提供臨時居所。

另一名地產商消息來源表示,中央就此提出過期限,但沒有明言策略或期限,「只要我們向社會回饋更多,我們就可以繼續做生意,業界需要加緊解決房屋供應的問題」。