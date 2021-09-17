香港都要「共同富裕」？傳發展商被要求解決房屋短缺問題

內地「共同富裕」之風要吹來香港？英媒引述來自3家香港主要發展商及政府顧問的消息報道，內地官員今年在好幾場閉門會議上，要求香港有影響力的地產商要投放資源和影響力支持北京的利益，並幫手化解對社會構成潛在不穩定因素的房屋供應短缺問題。

該報道又引述一名接近內地官員的消息人士指，他們被告知「遊戲規則已經改變」(The rules of the game have changed)，中央不會容許「壟斷行為」(Monopoly Behaviour)。合和主席胡應湘向英媒表示，「中央沒有告訴我們應怎麼做...不會顯得不耐煩，但會施壓」。

新地於上周刊發的年度業績公告也提到，加快建設各類型優質住宅單位，以助香港紓緩房屋短缺問題；而早前以象徵式租金提供土地的大型過渡性房屋項目「同心村」，建築工程已順利展開，預計明年落成，可陸續為1,800戶基層家庭提供臨時居所。

另一名地產商消息來源表示，中央就此提出過期限，但沒有明言策略或期限，「只要我們向社會回饋更多，我們就可以繼續做生意，業界需要加緊解決房屋供應的問題」。