港交所：正與市場參與者合作　為A股期貨推出做準備

他提到，該產品設計創新，掛鈎一個具均衡的行業代表性的新指數，意味着能更真實地反映中國經濟，符合投資者的需求。它與MSCI中國A股指數等其他指數的關連性非常高，而且這個指數的成分股都可以通過滬深港通進行交易，故亦與滬深港通密切關聯，意味着投資者可以通過一隻產品實現管理投資倉位、參與現貨市場交易、管理投資風險的多種目標，便利投資者。

同場的香港交易所市場聯席主管姚嘉仁指出，留意到全球投資者對中國A股的興趣和持倉不斷增加，亦看到對在港有效管理A股相關資產風險工具的需要提升，期望能透過新產品讓投資者買賣中國A股股票的同時，又可透過港交所的產品管理其投資風險。

姚指出，該新產品豐富境外投資者在投資A股時的風險管理工具選擇，可以吸引更多海外長期資金配置A股，帶動國際投資者對中國內地股票的需求，亦有助促進中國內地資本市場的進一步發展和國際化，同時也可以方便其他中介機構及發行人利用它推出相關的產品，滿足其他不同投資者的需求。

蕭認為，港交所具活躍的結構性產品和交易所買賣基金(ETF)生態圈，相信新產品將會自然地發展至這些領域。不過，港交所仍會不斷提升香港市場投資產品的廣度和深度，亦一直致力提升市場微結構，希望能為國際投資者創造更友善和更易於參與的市場，以管理投資者在香港市場的風險敞口，期待整個生態圈在未來變得更多元化和完善。