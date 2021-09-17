官媒：恒大破產不會成為中國金融風暴導火線

胡在個人社交平台發文指，國家不會給企業出難題，故意置企業於困境，當企業正常經營遭遇市場逆風時，國家也會以規範的方式盡量幫它們紓困。然而，國家需要對行業開展規範化調整時，也不會因為有的企業問題嚴重而投鼠忌器，對它們刻意遷就和保護。一旦問題爆雷，出事企業不能有自己「大到不能倒」的僥倖，它們必需有能力以市場方式自救。

他認為，恒大今天的遭遇提供了警示，「盲目擴張，輕率操弄金融，使用高槓桿，這些都是需要順風順水加運氣保駕護航的冒險」。恒大在國家此輪調整前就把橡皮筋繃得太緊了，恒大規模愈大，負債率愈高，也因此愈脆弱，造成了一個危如累卵的格局。他希望恒大能渡過難關，但這個「起死回生」的奇迹需要恒大和每一個一旦陷入險境的企業主要依靠自己的市場力量去創造。