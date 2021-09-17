想換車？買節日禮物？有心水靚貨就早買早着...

基於全球航運擁擠、港口堵塞的問題難解，專家建議，假日購物者如果想在末季佳節(感恩節或聖誕)禮物，最好現在入市搶貨，皆因在全球航運運輸失序下，貨品短缺和加價將成常態…

創紀錄的60艘貨船正在南加州海岸排隊，等待在美國最繁忙的貨櫃港口洛杉磯港卸貨。據港口官員稱，另外20艘船將在幾天內抵達。美西洛杉磯港、以及相鄰的長灘港，其航運擁堵情況始終無法解決，這或許會影響接下來的購物季。這一現象是多種因素所造成，包括工人因新冠病毒感染而無法工作、缺乏貨櫃和材料短缺等因素，全球的運輸都受到了阻礙。

即使美國各地的港口都在周末繼續運轉，以讓卡車司機有更多的時間提貨，但貨櫃碼頭、貨運公司、鐵路和倉庫仍然都在超負荷運轉。港口業者提醒消費者，要提前為即將來臨的假期購物季做打算，早一點購物。

美國玩具工業協會執行副總裁Ed Desmond更建議，家長們及早行動，若看到孩子期待的聖誕節玩具…… 現在就行動預早買回去好了。他指出，現在玩具的供應鏈其實還算平穩，但由於航運擁堵危機、配銷通路系統效率變低、勞動力短缺等多種原因，商品未來可能有短缺或種類不齊的情況，無法預測聖誔節前會發生甚麼。

● 晶片荒下全球小型貨車產量大減500萬輛

另一方面，研究調查公司IHS Markit週四表示，半導體短缺問題以及晶片封裝測試的延遲，將導致今年全球小型車產量減少500萬輛，這也是今年全球晶片危機以來，對於產業前景預期最大幅度的下調。

外媒引述IHS Markit點出多項供應鏈挑戰，並將公司對2021年和2022年小型車產量預測分別下調6.2%和9.3%，至7,580萬輛和8,260萬輛。IHS Markit表示，由於馬來西亞政府在6月實施的防疫封鎖措施，大馬半導體產業的封裝和測試業務受到嚴重影響，加劇了原本已受限的供應鏈困境。

調查又指出，公司對於佔全球汽車產業半導體供應13%的馬來西亞，未來的局勢的看法變得更加悲觀，並指自6月以來，積壓近2個半月的訂單需要一定時間消化，現況預計將持續到2022年。

由於晶片供應短缺，從美國大廠通用汽車到日本豐田汽車等汽車製造商都下調了產量和銷售預期，而日前亞洲半導體重要樞紐的疫情復燃，使得供應鏈危機進一步惡化。該機構指出，晶片荒導致第1季汽車產量減少144萬，第2季再損失260萬產量。本季節至目前已銳減310萬輛汽車產量，且數字仍持續上升中，已幾乎是先前預測的2倍之多。

小貨車如是，乘用車亦唔好得去邊。若然車主想換車，看來還是早買早享受，免年尾捱貴貨仲要無了期等收貨...