比特幣企4.7萬美元水平 道期穩升
2021年09月17日 16:14
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美匯指數報92.77；港匯見7.7828；離岸人民幣(CNH)報6.4489；美元兌日圓報109.91；歐元企1.178，英鎊處1.38。金價報1,764美元。布油力守75美元關，紐油企穩72美元。比特幣企4.7萬美元水平。道指期貨升33點。
●市後關注點
-22:00 美國9月密歇根大學消費者信心指數
●港股連跌4日後回穩，恒生指數早段跌至24,424點的逾10個月低位後反彈，全日收報24,920點，升252點或1.03%。國企指數收報8,940點，升134點或1.53%；科技指數收報6,452點，升219點或3.52%，主板成交1,938.3億港元，港股通暫停。科網股ATMX撐市，美團升3.5%；阿里巴巴及騰訊齊漲逾2%；小米集團升1.5%，合共貢獻恒指169點。 https://bit.ly/3EsQ3ni
-內房危機燒到內險？中國平安急挫8%。
●歐股早段全線向上，德國商業銀行上漲3.9%。https://bit.ly/2Xs5vyL
●滬綜指升6點，外資淨賣出408.64億元人民幣，滬深兩市成交連續43日破萬億，追平2015年紀錄。https://bit.ly/2XyKbbp
●中國經濟：
-市監總局將就新能源汽車安全問題及時約談。
-海航：重整工作進入最後衝刺階段，海航基礎要退出地產業務。
-交通運輸部：目標2025年公交新能源車比率達72%。
●恒大危機
-官媒：恒大破產不會成為中國金融風暴導火線
-傳恒大以樓償債擴至員工及投資者，折扣高達五成。
-傳恒大債券投資者擬為部分債券重組作準備。
-碧桂園服務：與恒大物業價格存分歧，不排除深度合作。
●香港都要「共同富裕」？傳發展商被要求解決房屋短缺問題。
●日股收升176點，澳股跌0.7%。
●世銀前高層被指施壓提高中國營商排名，前總裁否認。
●王軍：重申華為不造車，擬推進車載顯示進入光成像時代。
●華為退場！OPPO力爭全球高端手機前三位。
●港交所：正與市場參與者合作，為A股期貨推出做準備。
●新加坡8月非石油產品國內出口按年增2.7%，遜預期。
●LG能源購上海格派鎳鈷4.8%股份，冀確保電池核心材料供應穩定。
●全球缺「芯」！內地經銷商回購豪華二手車轉售。
●二手樓價指數連升兩周後回軟，按周跌0.33%。