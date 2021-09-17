比特幣企4.7萬美元水平　道期穩升

美匯指數報92.77；港匯見7.7828；離岸人民幣(CNH)報6.4489；美元兌日圓報109.91；歐元企1.178，英鎊處1.38。金價報1,764美元。布油力守75美元關，紐油企穩72美元。比特幣企4.7萬美元水平。道指期貨升33點。

●市後關注點

-22:00 美國9月密歇根大學消費者信心指數

-內房危機燒到內險？中國平安急挫8%。

●中國經濟：

-市監總局將就新能源汽車安全問題及時約談。

-海航：重整工作進入最後衝刺階段，海航基礎要退出地產業務。

-交通運輸部：目標2025年公交新能源車比率達72%。

●恒大危機

-官媒：恒大破產不會成為中國金融風暴導火線

-傳恒大以樓償債擴至員工及投資者，折扣高達五成。

-傳恒大債券投資者擬為部分債券重組作準備。

-碧桂園服務：與恒大物業價格存分歧，不排除深度合作。

●香港都要「共同富裕」？傳發展商被要求解決房屋短缺問題。

●日股收升176點，澳股跌0.7%。

●世銀前高層被指施壓提高中國營商排名，前總裁否認。

●王軍：重申華為不造車，擬推進車載顯示進入光成像時代。

●華為退場！OPPO力爭全球高端手機前三位。

●港交所：正與市場參與者合作，為A股期貨推出做準備。

●新加坡8月非石油產品國內出口按年增2.7%，遜預期。

●LG能源購上海格派鎳鈷4.8%股份，冀確保電池核心材料供應穩定。

●全球缺「芯」！內地經銷商回購豪華二手車轉售。

●二手樓價指數連升兩周後回軟，按周跌0.33%。