【產經直播】港股死貓彈？

國家發改委周四(16日)表示，今年以來加快推進電價改革，這些措施將有效拉動抽水蓄能、風電光伏、新型儲能建設和電解鋁行業節能技改等領域的投資，今後幾年預計可帶動上下游產業新增社會投資數萬億元，對經濟平穩運行作用也將逐漸顯現。新能源股普遍炒升，在風電、水電、太陽能等各行業，投資者應大包圍長線投資龍頭股？

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