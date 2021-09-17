【產經直播】港股死貓彈？
2021年09月17日 16:18
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港股經歷四連跌後，周五(17日)終於有反彈，在科網股帶動下做好，美團(03690)及騰訊(00700)都成為撐市功臣，惟金融股拖後腿，升勢受限，恒指仍未能收復二萬五關，北水下周四(23日)重啟，投資者要點執生？有咩股要避開？
生物科技及醫藥相關股份亦做好，百濟神州(06160)連升第六日再破頂，旗下藥物百悅澤獲美國食品及藥物管理局(FDA)，加速批准用於治療復發或難治性邊緣區淋巴瘤。另外，阿里健康(00241)及京東健康(06618)都有得升，資金輪動至有關板塊，股民應趁勢追？
國家發改委周四(16日)表示，今年以來加快推進電價改革，這些措施將有效拉動抽水蓄能、風電光伏、新型儲能建設和電解鋁行業節能技改等領域的投資，今後幾年預計可帶動上下游產業新增社會投資數萬億元，對經濟平穩運行作用也將逐漸顯現。新能源股普遍炒升，在風電、水電、太陽能等各行業，投資者應大包圍長線投資龍頭股？
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