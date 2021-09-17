聯交所刊發SPAC諮詢文件　集資規模最少10億元

●進行SPAC併購交易前的建議

SPAC證券將僅限專業投資者認購和買賣，買賣併購交易後繼承公司的股份將不受此限。SPAC發起人須符合適合性及資格規定，必須有至少一名SPAC發起人為證監會持牌公司並持有至少10%發起人股份。

攤薄上限建議為發起人股份以首次公開發售日期的所有已發行股份總數的30%為限；另外亦建議行使權證所造成的攤薄比率同樣限於30%。SPAC預期從首次公開發售籌集的資金須至少達10億元。

●有關SPAC併購交易的建議

繼承公司須符合所有新上市規定，包括最低市值規定及財務資格測試。繼承公司需有獨立第三方投資，這項為強制性規定，獨立第三方投資須佔繼承公司預期市值的至少15%至25%，以驗證繼承公司的估值。

股東投票表決方面，SPAC併購交易須經SPAC股東於股東大會上批准作實，但不包括SPAC發起人及其他擁有重大權益的股東。

在下列情況發生前，SPAC必須先給予股東贖回股份的選項，包括進行SPAC併購交易、SPAC發起人有變動、以及物色合適的SPAC併購目標的期限延長。

●清盤及除牌

如果SPAC未能在24個月內公布SPAC併購交易，或未能在36個月內完成SPAC併購交易，SPAC必須清盤並將籌得的所有款項，和另加應計利息退還給股東。隨後聯交所會將SPAC除牌。