銀行公會：跨境理財通服務可望第四季暢順推出

香港銀行公會舉行例會，談及近日相繼發表的兩項互聯互通措施，發言人指出，香港過往在中港金融市場互聯互通方面已累積不少經驗，相信上述兩項措施能夠在安全可控的情況下、循序漸進地推進。

跨境理財通方面，過去兩年，銀行公會聯同香港銀行業界，與監管機構緊密合作，確保這個在大灣區率先試行的互聯互通機制能夠順利開通。實施細則於公布後30天後正式實施，目前有意參與的銀行正籌備相關的測試，確保有關服務可以於今年第四季暢順地推出。

至於「南向債券通」是內地投者資進行資產配置多元化的重要平台。在內地資本市場開放的進程中，銀行公會會繼續與業界，以及相關持分者合作，在拓展新產品和技術創新方面，擴大香港債券市場的深度和廣度。

另外，對於利率基準改革，香港銀行業界一直以來廣泛使用倫敦銀行同業拆息(LIBOR)，利率基準改革無疑對銀行營運及市場帶來影響。銀行公會亦再次提醒會員銀行，今年12月31日之後，必須停止訂立以LIBOR計價的新合約，假如個別銀行基於風險管理的原因，需要在該日期後，訂立以美元計價的LIBOR產品，需要與監管機構商討。

銀行公會亦提醒，就算日後LIBOR停止報價，香港銀行同業拆息(HIBOR)與港元隔夜平均指數(HONIA)將繼續成為本港的利率基準，監管機構已表明，目前並沒有停止發布HIBOR的計劃。