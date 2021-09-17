金管局指定13間金融機構為「南向債券通」做市商

香港金融管理局公布「南向債券通」做市商名單，指定以下13間金融機構作為債券「南向通」做市商，包括農業銀行香港分行、中國銀行(香港)、交通銀行香港分行、法國巴黎銀行香港分行、中信銀行(國際)、建行亞洲、花旗環球金融亞洲、Credit Agricole Corporate and Investment Bank、滙豐銀行、工銀亞洲、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)、瑞穗證券亞洲及渣打銀行。

金管局指，上述金融機構經過金管局內部評審過程選出，甄選按照多項準則，包括若干基本條件，例如具備開展這些業務所需的牌照、足夠的內部管控制度和合規情況，及其他因素包括它們在香港債券市場的活躍程度、與內地金融機構的聯繫等。該局會適時檢視 「南向通」指定做市商的名單，並考慮是否有需要擴大優化。

中國工商銀行(亞洲)表示，已為下周五(9月24日)正式推出「南向通」做好相關籌備工作，將在持續優化產品與網絡的前提下，向境內投資者提供優質債券交易做市商服務，滿足境內投資者的資產配置需求。