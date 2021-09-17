富士康急聘20萬員工產新iPhone　符合咩條件可得萬元獎金？

蘋果新款iPhone 13、iPad及Apple Watch 7即將上市，雖然富士康位於鄭州的工廠先後遭洪水、疫情衝擊，但為加緊生產，招聘20萬名職員，傳富士康開出高達12,700元人民幣的獎金做誘因。

據報道，富士康的鄭州廠在8月中發布招募公告，入職獎金最高達12,700元人民幣，而介紹者亦可獲獎勵，惟受晶片短缺所限，最高獎金調低至7,000元人民幣。

不過，想得到獎金並非易事，一起來看看要符合甚麼條件。其一，在職時間需多於或等於90天；有效出勤滿55天；每日必須完成2,400件任務，即1小時約65件；生產線主管還會不停催促。而上述還只是最大工作量的40%，第2天即調升至50%，不到一周，目標就會調升至滿額，對沒經驗的人來說恐怕難以符合獎金條件。

有成功應聘的員工形容第一次上夜班，「生產線不停地轉，一切以分鐘計算，想要上廁所得找人來替，重複的動作做了上百次」、「即使手裏沒停過，下班後手指忍不住顫抖，感覺自己看到螺絲就要吐了，但離標準還差了20件。」萬元獎金的美夢或在初次上班就遭擊碎。