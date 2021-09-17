多個新盤搶攻市場 周末合共400伙應市
2021年09月17日 21:30
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新盤市道暢旺，多個新盤項目於周六(18日)及周日(19日)搶攻市場，合共推出約400伙單位應市，連帶超級豪宅亦加入戰場部署展開推售。
●東半山CENTRAL PEAK第二期上載樓書
新鴻基地產(00016)旗下東半山CENTRAL PEAK第二期周五(17日)於項目網站上載售樓說明書。該盤有19座洋房，實用面積2,754至4,022方呎，所有洋房亦設露台、花園、停車位、天台、梯屋及前庭，部分單位設平台。根據樓書顯示，面積最大為Altus Link5號洋房，實用面積4,022方呎，連64方呎露台、105方呎平台、925方呎花園、387方呎停車位、824方呎天台、97方呎梯屋及283方呎前庭。新地副董事總經理雷霆表示，CENTRAL PEAK 第二期為洋房項目，示範單位快將接受預約參觀。
●港島南岸第2期揚海明推售135伙 超購近15倍
由嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，於周六(17日)展開第三輪銷售，涉及135伙。發展商周五(17日)下午1時截票，並於同日下午公布第三輪銷售的抽籤結果。項目錄2,126個認購登記，超額認購約14.7倍。
第三輪銷售包括盡推第5號價單的133伙及再次重推2伙於早前取消交易的單位。資料顯示，第5號價單折實平均呎價36,590元，項目開售至今共售出384伙，套現87.67億港元。
●紅磡曼翹明開賣130伙 超購逾61倍
桂洪集團紅磡單幢曼翹於周六(18日)展開首輪銷售，發展商已截止接受認購登記，並於周五(17日)公布首輪銷售安排抽籤結果。項目共錄得8,117個認購登記，超額認購約61.4倍。
資料顯示，首輪銷售涉及130個單位，折實樓價由331.8萬至908.2萬港元，折實呎價由17,281元至28,016元。
●鰂魚涌THE HOLBORN周日售128伙 超購逾8倍
將於周日(19日)展開首輪銷售的恒基地產(00012)旗下鰂魚涌THE HOLBORN，周五(17日)繼續開放示範單位及接受認購登記。
市場消息指，截至周五晚上7時，已累收逾1,200個認購登記，超額認購逾8.3倍。
資料顯示，首輪銷售涉及128個單位，將涵蓋103伙一房單位及25伙開放式戶，實用面積由220方呎至260方呎，扣除最高6%折扣優惠後，折實售價580.82萬港元至803.41萬元，折實呎價25,309元31,507元，當中124伙折實售價不多於800萬元。
●THE HENLEY III次輪銷售錄逾14倍超額認購
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY III，日前已公布於下周一(20日)下午6時起，推81伙進行次輪銷售，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目共錄得1,220個認購登記，超額認購逾14倍。
該盤將於下周一的下午3時截止接受認購登記。資料顯示，項目的第3號價單涵蓋開放式至三房單位，實用面積229至778方呎，扣除最高折扣5%優惠，折實售價由615.98萬元至2,543.24萬元，折實呎價25,631元至34,059元，折實平均呎價28,803元。
●21 BORRETT ROAD推1伙四房大戶招標
超級豪宅市道熱鬧。長實集團(01113)旗下港島半山21 BORRETT ROAD第1期，周五(17日)推出1伙招標，為17樓7號室，實用2,316方呎，屬四房雙套房間隔。該單位於下周二(21日)接受入標。
●何文田天鑄6927萬售出四房戶
據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下何文田天鑄第2期，剛以招標形式售出第1座11樓B室，實用面積1.823方呎，屬四房連雙套房間隔，成交價6,927.4萬元，呎價約38,000元。
●旺角ONE SOHO售出2伙
市區上車新盤熱銷。據一手銷售資訊網資料，信和置業(00083)旗下旺角ONE SOHO剛售出2伙，包括6樓B8室，實用面積262方呎，成交價639.73萬元，呎價約24,417元。另一伙售出的單位是20樓A6室，實用面積298方呎，成交價778.44萬元，呎價約26,122。
●元朗錦田北PARK YOHO Milano錄終止買賣合約個案
據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Milano錄終止買賣合約個案，單位為第36A座1樓C室，實用面積469方呎，原本於2021年4月以871.08萬元售出，呎價18,573元，惟於9月16日已列明為終止買賣合約。