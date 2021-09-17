多個新盤搶攻市場　周末合共400伙應市

新盤市道暢旺，多個新盤項目於周六(18日)及周日(19日)搶攻市場，合共推出約400伙單位應市，連帶超級豪宅亦加入戰場部署展開推售。

●東半山CENTRAL PEAK第二期上載樓書

●港島南岸第2期揚海明推售135伙 超購近15倍

第三輪銷售包括盡推第5號價單的133伙及再次重推2伙於早前取消交易的單位。資料顯示，第5號價單折實平均呎價36,590元，項目開售至今共售出384伙，套現87.67億港元。

●紅磡曼翹明開賣130伙 超購逾61倍

桂洪集團紅磡單幢曼翹於周六(18日)展開首輪銷售，發展商已截止接受認購登記，並於周五(17日)公布首輪銷售安排抽籤結果。項目共錄得8,117個認購登記，超額認購約61.4倍。

資料顯示，首輪銷售涉及130個單位，折實樓價由331.8萬至908.2萬港元，折實呎價由17,281元至28,016元。

●鰂魚涌THE HOLBORN周日售128伙 超購逾8倍

市場消息指，截至周五晚上7時，已累收逾1,200個認購登記，超額認購逾8.3倍。

資料顯示，首輪銷售涉及128個單位，將涵蓋103伙一房單位及25伙開放式戶，實用面積由220方呎至260方呎，扣除最高6%折扣優惠後，折實售價580.82萬港元至803.41萬元，折實呎價25,309元31,507元，當中124伙折實售價不多於800萬元。

●THE HENLEY III次輪銷售錄逾14倍超額認購

該盤將於下周一的下午3時截止接受認購登記。資料顯示，項目的第3號價單涵蓋開放式至三房單位，實用面積229至778方呎，扣除最高折扣5%優惠，折實售價由615.98萬元至2,543.24萬元，折實呎價25,631元至34,059元，折實平均呎價28,803元。

●21 BORRETT ROAD推1伙四房大戶招標

●何文田天鑄6927萬售出四房戶

●旺角ONE SOHO售出2伙

●元朗錦田北PARK YOHO Milano錄終止買賣合約個案