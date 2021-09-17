美股早段偏軟　道指挫41點

美股3大指數周五早段續挫，道指跌41點，至34,709點；標指跌10點，至4,463點；以科技股為主的納指跌54點，至15,126點。資金流亦顯示美股似乎「高處不勝寒」，外國資金正大舉撤離，7月份海外投資者淨拋售規模創近4年來單月最高。

美國財政部周四發表最新國際資本流動報告(TIC)顯示，國外地區的投資者淨拋售美股343億美元；並於同一時間以大舉買入美債，持倉增加462億美元，達到創紀錄的7.54萬億美元，並且連續4個月增長。美國國債向來被視為避險資產，資金從股市流向債券，或預示避險情緒升溫。

TD Securities美國利率高級策略師Gennadiy Goldberg認為，全球各國的低利率政策推動了資金流入美債。雖然美債孳息率仍處於1.3厘附近的較低水平，但仍高於許多其他國家債息，對外國投資者具有吸引力。

個股方面，球隊曼聯公布截至6月底止季度業績，期內收入按年增長15.3%至9,400萬英鎊，經營虧損收窄至3,670萬元英鎊，其股價早段升1.5%，報17.88美元。

南韓電商企業Coupang遭軟銀旗下願景基金出售5,700萬股，涉約16.9億美元。Coupang股價曾跌0.34%。