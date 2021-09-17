中國申入CPTPP或遭刁難　分析料拒華代價高

美國主張拉攏盟友以打壓中國發展，而中方亦「見招拆招」，日前更正式申請加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP），爭取亞太經貿主導權。分析認為，中國申請加入的過程可能曠日費時，現有成員國或會以各種理由反對，其中日本更是不諱地表露出反對的意向。

外媒分析指出，CPTPP現有成員國可能以中國使用政府補貼、限制自由跨境資料流通，以及國內勞動條件欠缺透明度為由而反對其加入。再者，新成員加入需現有成員國無異議通過，惟日本、澳洲近年與中國的關係亦有不少摩擦。日本副首相兼財務大臣麻生太郎周五於記者會上提及事件時，更反問道︰「目前的中國已經達到可以加入（CPTPP）的狀態了嗎？」經濟產業相梶山弘志則也直言︰「不是只要提出申請，就能加入的。」

CPTPP的前身，2005年由新加坡、智利、新西蘭和汶萊4國發起的《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定》（TPP）。2008年美國加入談判後，影響力擴大，外界更將此視為華府透過外交圍堵中國的手段之一，惟2017年美國前總統特朗普甫上場，即宣布退出TPP，之後TPP就改組成如今的CPTPP。

若中國成功進入CPTPP，有望憑其經濟實力填補美國的空缺而成為主導者。歐洲國際政經研究中心（ECIPE）指出，由於中國市場帶動經濟復甦的強大力量，導致中方手上的有更多籌碼，拒絕其申請加入的成本非常高。

雖然中國積極拓展對外關係，惟投資界對於其經濟前景看法亦偏謹慎。Market Securities首席經濟學家Christophe Barraud表示，內地嚴格的防疫措施、房地產行業監管等政策，意味第三季度的經濟活動或零增長，更恐拖累全年經濟增長降至8%以下。

觀乎全球範圍，評級機構惠譽也表示，全球經濟復甦速度可能已見頂，因為供應問題仍然限制工業生產擴張，並造成通脹壓力。該機構更把今年全球經濟增長預測由6.3%下調至6%，又指美國和中國都出現了一些負面因素。

另外，中國與美國商界日前舉行了「中美金融圓桌會議」，討論有關金融透明度和長期穩定等話題，雙方還同意繼續雙向對話及增強互聯互通。參加者包括來自中國人民銀行、高盛、Citadel、富達投資、貝萊德及黑石集團的高層。