柴灣高威閣放盤兩日速以538萬元易手

二手盤買少見少，柴灣高威閣兩房單位，放盤僅兩天，極速以538萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣高威閣1座低層A室，實用面積約396方呎，兩房間隔，放盤僅兩天，極速以538萬元易手，實用呎價約13,586元，新買家屬於同區分支家庭，原業主於1999年以136萬元買入，持貨22年帳面獲利402萬元，單位升值約2.96倍。

●鰂魚涌康怡花園E座高層4室，實用面積約596方呎，三房間隔，新買家為同區用家，找尋三房戶換樓，議價後以1,043萬元成交，實用呎價約17,500元，原業主於2005年9月以約349萬元購入，帳面獲利約694萬元，升值約1.99倍。

●鰂魚涌君豪峰中高層F室，望山景，兩房間隔，實用面積約451方呎，以約1,030萬元放盤約1個月後，獲外區客接洽，雙方議價後減價約30萬元，以1,000萬元成交，實用呎價約22,173元，新買家為換樓客，睇樓1次後即決定入市自住，原業主於2017年12月以約1,063萬元購入，轉手帳面蝕讓63萬元離場。

●北角富雅花園金松閣中層C室，實用面積約446方呎，兩房間隔，以757萬元沽出，實用呎價約16,973元，原業主早於1997年7月購入，當時作價132萬元，持貨30年帳面獲利625萬元，單位期內升值約4.7倍。

●大坑高景大廈中層C室，實用面積約567方呎，套兩房連工人房間隔，望海景，近日以1,120萬元沽出，實用呎價約19,753元，原業主於1997年1月以約380萬元購入，持貨約24年帳面獲利約740萬元，項目現有7個放盤，最低入場價1,120萬元起。

－－－－－－

九龍區

●紅磡黃埔花園5期8座高層D室，實用面積約503方呎，兩房間隔，望內園景，近日以898萬元沽出，實用呎價約17,853元，原業主於2012年4月以約488萬元購入，持貨約9年帳面獲利410萬元，物業升值約84%。

●長沙灣昇悅居1座中層E室，兩房間隔，望園景，實用面積約511方呎，以約950萬元放盤約3個月後，反價至960萬元，最終吸引外區客洽詢，雙方議價後減價至943萬元成交，實用呎價約18,454元，新買家為首置客。

●荔枝角美孚新邨2期吉利徑2號極低層D室，實用面積約695方呎，原則三房改套三房間隔，望內園景，日前以每月22,500元獲承租，實用呎租約32元，屋苑9月累錄12宗租賃成交，現時有約120個單位放租，入場月租由16,000元起。

－－－－－－

新界區

●西貢五塊田村單號屋全幢，四房連雙套房間隔，望山景及海景，原先開價2,700萬元，減價175萬元，最終以2,525萬元沽售，減幅達6.5%，原業主於2016年7月購入上址，當時作價2,600萬元，持貨5年至今沽售，帳面貶值75萬元，物業期間貶值約3%。

●將軍澳首都3座左翼極高層B室，實用面積約840方呎，三房間隔，望園景，吸引區內客換樓承接，成交價1,180萬元，實用呎價約14,048元，原業主於2017年2月以833.8萬元購入，是次轉手帳面獲利346.2萬元，升值逾40%。

●將軍澳居屋頌明苑A座高層1室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望樓景，單位8月於未補價第二市場放盤，原叫價360萬元，一口價減20萬元或約6%，獲區外白居二買家以340萬元承接，實用呎價約8,479元。

●將軍澳區暫錄約128宗二手買賣，與上月同期相若，首都3座左翼高層B室，實用面積約840方呎，套四房間隔，另設儲物房，最新成交價1180萬元，實用呎價約14,048元，原業主於2017年3月以834萬元購入，帳面獲利346萬元，約4年半升值約41%。

●將軍澳富麗花園2座頂層連天台戶，實用面積約527方呎，三房間隔，新近以772萬元沽出，實用呎價約14,649元，原業主於1997年10月以約428萬元購入，持貨至今約24年轉手帳面獲利約344萬元，升值約80%，屋苑約有23個單位放售，入場費由620萬元起。

●馬鞍山新港城L座高層2室，實用面積約363方呎，兩房間隔，望海景，原業主日前叫價約718萬元放售，吸引區內客上門睇樓，隨即決定承接，雙方議價後終以706萬元成交，實用呎價約19,449元，原業主於1997年2月以約278萬元購入，轉手帳面獲利約428萬元，物業升值逾1.5倍。

●馬鞍山迎海7座中層G室，實用面積約564方呎，兩房連儲物室間隔，享海景，放盤兩個半月，原先叫價1,070萬元，累減12萬元後，獲買家以1,058萬元承接，實用呎價約18,759元。

●馬鞍山新港城D座低層1室，實用面積約490方呎，三房間隔，放盤兩星期，獲買家零議價以810萬元承接，實用呎價約16,531元，原業主於2018年5月購入，當時作價743萬元，持貨逾3年SSD期滿鬆綁沽售，帳面獲利67萬元，單位期內升值約9%。

●馬鞍山居屋錦泰苑J座高層5室，實用面積約526方呎，三房間隔，以未補價第二市場價560萬元易手，實用呎價約10,646元，新買家為用家，原業主於2010年以154萬元購入單位，持貨11年帳面獲利約406萬元離場，單位期內升值約2.6倍。

●大圍薈蕎9月暫錄約2宗租賃成交，包括2翼中層B1室，實用面積約425方呎，兩房連儲物房間隔，以每月約15,500元租出，實用呎租約36.5元，原業主則於2018年以873萬元購入，是次租出單位可享約2.1厘租金回報。

●大圍名城9月暫錄2宗買賣，包括2座北翼中層A室，實用面積約676方呎，套三房間隔，以1,180萬元易手，實用呎價約17,456元，原業主則於2010年以691萬元購入，持貨11年帳面獲利489萬元，單位升值約70.8%。

●沙田第一城14座中層B室，實用面積約819方呎，三房連工人房間隔，享河景，原先叫價1,500萬元，減價200萬元，獲買家以1,300萬元承接，減幅達13.3%，實用呎價約15,873元。

●大埔富景閣中層B室，實用面積約419方呎，兩房間隔，議價後以525萬元易手，實用呎價約12,530元，新買家為上車客，本租住單位，見租金高企，感低息環境下，供平過租，即入市單位自住。

●大埔寶馬山7座高層單位，兩房間隔，實用面積約495方呎，另附約400方呎天台，放售不足1個月，吸引區內上車客睇樓入市，雙方議價後終以803萬元成交，實用呎價約16,222元。

●大埔逸瓏灣I17座低層C室，實用面積約887方呎，套三房連工人房間隔，原先開價1,180萬元，放盤兩個月，累減80萬元，減幅6.8%，以1,100萬元沽出，實用呎價約12,401元，原業主於2014年6月購入上址，當時作價800萬元，持貨7年至今沽售，帳面獲利300萬元，單位期內升值約38%。

●元朗尚城8座高層A室，實用面積約523方呎，兩房間隔，現仍有租客，不設睇樓，新近在零議價下以600萬元成交，實用呎價約11,472元，新買家為外區換樓客。

●元朗采葉庭10座中層F室，實用面積約509方呎，兩房間隔，叫價725萬元，減價10萬元，以715萬元成交，實用呎價約14,047元，新買家為同區上車客，即睇即買，原業主則於2007年10月以158萬元購入，帳面獲利557萬元，約14年升值約3.5倍。

●屯門新屯門中心7座中層B室，實用面積約462方呎，新買家為區內客，表示熟悉區內環境，而且屋苑鄰近家人居所，方便照應，加上原業主有意換樓，累減13.2萬元，單位最終以586.8萬元成交，實用呎價約12,701元。

●屯門利寶大廈低層A室，實用面積約266方呎，日前獲一名區內客垂青，因屋苑鄰近子女上學地點，而且業主有輕微的議價空間，租客遂便決定以8,300元租入，實用呎租約31.2元。

●屯門寶怡花園2座高層D室，實用面積480方呎，兩房間隔，日前獲區內換樓客，以及買家早前沽出原本居住的單位，遂便決定細換大，以570萬元購入自用，實用呎價約11,875元。

●屯門海典軒1座高層C室，實用面積約483方呎，兩房兩廳間隔，獲區內首置客垂青，其家人亦在附近居住，方便互相照應，而且原業主輕微調整價格，減價7萬元，遂便決定即睇即買，以738萬元購入上址自用，實用呎價約15,280元。

●屯門嘉悦半島1座低層A室，實用面積約436方呎，兩房間隔，叫價600萬元，減價10萬元，以590萬元沽出，實用呎價約13,532元，新買家為上車客，租樓一段時間，見低息環境持續，供樓實比租樓划算，遂由租轉買。

●青衣居屋青華苑C座中低層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，以已補價自由市場價460萬元沽出，實用呎價約11,471元，原業主於2011年3月，以約163萬元購入，當時已補地價，持貨約10年帳面獲利約297萬元。

●馬灣珀麗灣16座高層A室，實用面積約523平方呎，兩房間隔，享海景，因租約未完，不設睇樓，但會以交吉形式易手，放盤價750萬元，經議價後，微減2.6萬元，隨即以747.4萬元成交，實用呎價約14,291元。