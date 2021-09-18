美股收市受挫　道指跌166點

美國股市周五(17)延續9月以來的頹勢，道指收報34,584點，跌166點或0.48%；標指收報4,432點，跌40點或0.91%；納指收報15,043點，跌137點或0.91%。

從歷史來看，美股在9月份通常下跌，且跌幅通常出現在9月下旬。周五更是「四重魔力日」，美股股指期貨、股指期貨選擇權、個股期貨及股票選擇權均將在這一天到期。標指和SPDR交易所交易型基金（ETF）的重新調整倉位也將在周五進行，因此四重魔力日是一年當中股市最為動盪、成交量最大的幾個交易日之一，美股尾市成交量通常會放大。

市場仍在關注美國周四公布的最新經濟數據。數據顯示美國8月零售額出現意外增長，但勞工部的報告也顯示上週首次申領失業救濟金人數有所上升。這些數據都將影響聯儲局官員在下周即將召開的貨幣政策會議上對經濟狀況的最新評估。投資者密切關注聯儲宣布開始縮減其疫情期間實行的資產購買計劃的時間表。

美國財政部周四發表最新國際資本流動報告(TIC)顯示，國外地區的投資者淨拋售美股343億美元；並於同一時間以大舉買入美債，持倉增加462億美元，達到創紀錄的7.54萬億美元，並且連續4個月增長。美國國債向來被視為避險資產，資金從股市流向債券，或預示避險情緒升溫。

TD Securities美國利率高級策略師Gennadiy Goldberg認為，全球各國的低利率政策推動了資金流入美債。雖然美債孳息率仍處於1.3厘附近的較低水平，但仍高於許多其他國家債息，對外國投資者具有吸引力。

個股方面，球隊曼聯公布截至6月底止季度業績，期內收入按年增長15.3%至9,400萬英鎊，經營虧損收窄至3,670萬元英鎊，其股價全日升2.16%，收報17.99美元。

南韓電商企業Coupang遭軟銀旗下願景基金出售5,700萬股，涉約16.9億美元。Coupang股價先跌後回升，收升1.09%，報29.72美元。