無視Instagram毒害青少年！Fb股價急挫逾2%

外媒引述社交平台Facebook在去年3月的內部研究表明，旗下持有的社交媒體Instagram對青少年存在有害的影響，但報道指Facebook刻意將該份研究隱藏起來，並繼續如常經營。

受消息影響，Facebook股價周五(17日)急跌2.24%，收報364.72美元。

該研究指出，公司對將名人列入「白名單」的做法，對少女的心理健康造成嚴重影響。

另外，報道指，Facebook對美國和英國的青少年Instagram用戶進行的一項研究發現，超過40%的受訪對象指自己在開始使用Instagram時，感覺失去自身吸引力。

研究並提到，與TikTok和Snapchat等競爭對手相比，Instagram更傾向造成「社會性的比較」。TikTok更專注於性能；而Snapchat則更專注於面部的有趣濾鏡；而相比之下，Instagram更頻繁地關注用戶的身體和生活方式。

受訪青少年指出，他們對Instagram感到「上癮」，想減少使用Instagram，但卻失去自制能力。

此外，Facebook在2019年提交的內部研究報告稱，「青少年將焦慮和抑鬱感覺的增加歸咎於Instagram」，指這種感覺是自發的，而且在所有群體中都有類似的結果。

Facebook並發現，在表示有自殺念頭的青少年中，13%的英國用戶和6%的美國用戶表示這些衝動可以追溯到Instagram。