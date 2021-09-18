新世界與中國太平合作拓展大灣區醫養業務

新世界指，市民對高質素醫養健康需求持續穩定增長，集團將發揮旗下港怡醫院及仁山醫療等優質醫療康養服務優勢，同時結合文化零售新地標K11 MUSEA，以及包括香港瑰麗酒店在內的8間高端酒店等資源，提升中國太平客戶赴港旅遊綜合體驗。雙方戰略合作亦會以中國太平在大灣區的大型綜合性醫養社區、海南醫療旅遊項目布局，以及新世界發展的香港醫養服務等為基礎，為雙方客戶提供獨特的醫療旅遊體驗及健康醫療服務方案。

另外，新世界與中國太平將分享優質投資項目及機遇，共同發展香港及中國內地位處核心地區的綜合商業項目、創新科技、醫療健康、資產管理及基礎設施等業務，在既有資產投資及新投資項目等方面進行合作，分享投資項目及經驗，建立多元化的投資合作關係。

新世界指，雙方在保險、教育及醫療等產業的經驗及客戶網絡可產生協同效應，共同為雙方客戶提供親子娛樂、教育及醫療等相關保險產品及服務，並利用新世界旗下的地標性項目進行產品推廣，而中國太平與新世界旗下富通保險將優勢互補，為雙方境內外的客戶及項目，提供保險方案及一籃子風險保障服務。

雙方期望透過是次的戰略合作協議，運用彼此在內地、香港及澳門的醫療健康、零售、酒店及旅遊醫療等優質資源，實現共享，共同把握大灣區的發展機遇，發掘更多合作機會及開創商機，實現共贏。基於新世界發展在香港及內地的項目營運及客戶服務經驗，以及中國太平在境內的康養項目「太平小鎮」及「太平樂享家」網絡等資源，將有助進一步開拓大灣區龐大市場。