葉尚志：與華為深度合作　中國軟件國際目標價20元

華為在6月初發布了鴻蒙作業系統HarmonyOS 2，鴻蒙系統有望繼續朝全球第3大作業系統前進，相信作為華為軟件合作商的中國軟件國際可以受惠。另一方面，公司上半年的雲智慧業務實現收入達到有21億元人民幣，按年增長有73%，而佔總收入的比例也提升至26%，是未來業務發展的亮點所在。建議可於12.5港元買入，目標看20元，止蝕於10元。

第一上海首席策略師葉尚志