葉尚志：與華為深度合作 中國軟件國際目標價20元
2021年09月19日 08:00
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港股仍在延續過去3個月的反覆向下運行模式，並且又再伸展短期跌勢。目前，反彈修復過後的互聯網龍頭，已進入再度回壓的過程中，加上其他權重指數股如滙豐控股(00005)和友邦保險(01299)，亦同步出現弱勢未能帶來支撐，都是令到大盤穩定性急劇弱化的原因，估計最終要通過拋售釋放沽壓後，才可找到階段性底部位置，恒指有進一步跌穿24,000點關口的機會。
中國軟件國際(00354)在過去的兩個月，呈現高位震盪整固的狀態，主要是受到大市下跌的拖累影響。然而，隨着公司與華為實現全產品線深度合作，加上雲智慧業務進入高速發展期，估計都是有利中軟國際在完成整固後，繼續伸延向上發展趨勢。
華為在6月初發布了鴻蒙作業系統HarmonyOS 2，鴻蒙系統有望繼續朝全球第3大作業系統前進，相信作為華為軟件合作商的中國軟件國際可以受惠。另一方面，公司上半年的雲智慧業務實現收入達到有21億元人民幣，按年增長有73%，而佔總收入的比例也提升至26%，是未來業務發展的亮點所在。建議可於12.5港元買入，目標看20元，止蝕於10元。
第一上海首席策略師葉尚志