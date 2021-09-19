郭家耀：政策逆轉機會不大　內房低吸價值一般

事實上，樓市持續調控下，縱使發展商減價賣樓，但購房者多抱觀望，令整體市場價量齊跌。百強房企8月單月實現全口徑銷售額9,143億元，按年跌16.5%；權益口徑6,454億元，按年跌17.2%。大多數房企單月銷售均出現按年負增長。而新樓成交面積中，三線城市按年跌幅較大，跌51%，遠高於一二線城市跌1%及跌17%。二手交投亦快速回落。資料顯示，8月全國重點城市二手房成交面積普遍向下。其中，一線城市跌31%，二線城市跌39%，三線城市跌52%。

內地早前推出土地「兩集中」、「三批次」供應，旨在強化「穩地價、穩房價、穩預期」。22個重點城市集中發布出讓公告，集中組織出讓活動。9月多個城市原開始第二批集中土拍，不過，近期多地已叫停或暫緩。更重要是，早前已經完成第一輪集中供地中，多次出現高溢價、地王等誔生，多個城市的地價亦不跌反升，暫未見可以達到穩地價的目標。而地價和溢價率雙升，對內房毛利率直接帶來壓力。

內房板塊經過半年調整，個股市盈率普遍出現低單位數字。不過，政策出現逆轉的可能性不大，金融機構一方面收緊對發展商的信貸，同時亦減慢個人按揭貸款審批，令新樓銷售進一步放緩。發展商資金回籠速度減慢，現金流緊張，亦增加購地難度。加上去年推出的3條紅線，令房企去槓桿壓力加大，行業盈利能力自然受壓。目前宜繼續觀望事態發展，行業低吸的價值仍是一般。

獨立股評人郭家耀

(筆者沒持有上述股份)