陳政深：港股後市仍難樂觀 恒安具防守力
2021年09月19日 09:00
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港股上周表現反覆，亦顯示走勢仍然未穩。上周五恒指縱見尾市挾高，但總計全周仍然跌近半成，以點數計達1,200點，因此勿以尾市平倉盤論後市。更何況在走勢上，恒指自7月26日以來的下跌裂口，每次反彈的頂部都比上一次為低，每個底亦比上一次更低，如此一來，下降通道已見形成，加上50天線的阻力已經確立，港股在本月餘下時間以至第四季，反彈縱會出現，跌勢只會趨於明顯，在目前政策風眼暫時都難現樂觀之下，權重股、風眼股仍然應該避之則吉。
逆市之下，留意舊經濟、具基本因素之股份。恒安國際(01044)主要在中國製造、分銷及出售個人衞生用品、護膚及零售產品，公司截至6月底止半年度，營業額按年跌8.7%，至99.74億元人民幣、純利跌17.7%，至18.6億元人民幣；但如果考慮去年上半年疫情令衞生用品需求增加的因素，公司純利其實未有太大倒退，而只是回到2019年上半年的水平，而其半年收入亦都大致保持在100億元人民幣左右的水平，即使未來增長緩慢，以估值計，恒安仍然甚具防守力，預測市盈率僅10倍、周息率逾6厘，縱使業務的門檻並不太高，但以市值近500億港元的恒安而言，對保守投資者仍然吸引。走勢上，其股價似乎在40元左右覓得支持，投資者在現水平收集，並以10%為止蝕參考，上望20%至25%空間，具不俗值博率。
艾德證券期貨聯席董事陳政深
（筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）