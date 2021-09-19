陳政深：港股後市仍難樂觀　恒安具防守力

港股上周表現反覆，亦顯示走勢仍然未穩。上周五恒指縱見尾市挾高，但總計全周仍然跌近半成，以點數計達1,200點，因此勿以尾市平倉盤論後市。更何況在走勢上，恒指自7月26日以來的下跌裂口，每次反彈的頂部都比上一次為低，每個底亦比上一次更低，如此一來，下降通道已見形成，加上50天線的阻力已經確立，港股在本月餘下時間以至第四季，反彈縱會出現，跌勢只會趨於明顯，在目前政策風眼暫時都難現樂觀之下，權重股、風眼股仍然應該避之則吉。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

（筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）