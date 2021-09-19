陳樂怡：水泥股受惠國策
2021年09月19日 09:30
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中國8月工業固投零售全遜預期，而疫情再起暗湧，對中秋長假期、十一黃金周等消費節日帶來威脅，經濟前景疲弱。此外，中國生產物價指數處於高位，損害企業盈利。內房股債急挫，投資者憂慮蔓延至整條產業鏈，如內銀、物管，牽連甚廣。科技股監管風險持續，最新更延伸至澳門博彩股。監管當災板塊急劇下跌，反映市場情緒脆弱，投資者寧願先沽為敬。目前大市負面因素較多，今周聯儲局將召開議息會議，預計投資情緒更趨審慎。與此同時港股通因假期關係於9月16至22日暫停，大市反彈力度有限，阻力位25,300點。
中國8月社會消費品零售遠遜預期，打擊消費股。其中，據行業數據及企業公布，7至8月體育用品銷售受到惡劣天氣及疫情影響，預計疫情負面因素亦會延續至9月，股價或會短線波動。不過，由於體育用品板塊具國策支持，國產熱潮崛起，可望維持高速增長，因此建議候調整分注收集優質股。其中，李寧(02331)上半年盈利增長強勁，庫存管理理想，供應鏈效率逐步提升。另外，波司登(03998)同樣受惠國策潮，近年品牌形象提升，進駐一二線城市核心商圈，高價產品佔比加大，而且第4季即將迎來銷售旺季，宜候低吸納。
中國首8個月新增地方債完成全年預算安排額度的55.4%，其中專項債完成額度的50.5%，進度較7月的約37%加快，但仍然與全年目標有較大落差。有見及此，發改委早前督促地方債發行，預計9月將會迎來高峰期，帶動基建投資，故此維持看好水泥股。儘管煤炭價格升勢甚急，但水泥行業在需求上行周期實施限產降耗，亦支持水泥價格升幅，保護毛利率。建議關注海螺水泥(00914)、華潤水泥控股(01313)。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)