陳樂怡：水泥股受惠國策

中國8月工業固投零售全遜預期，而疫情再起暗湧，對中秋長假期、十一黃金周等消費節日帶來威脅，經濟前景疲弱。此外，中國生產物價指數處於高位，損害企業盈利。內房股債急挫，投資者憂慮蔓延至整條產業鏈，如內銀、物管，牽連甚廣。科技股監管風險持續，最新更延伸至澳門博彩股。監管當災板塊急劇下跌，反映市場情緒脆弱，投資者寧願先沽為敬。目前大市負面因素較多，今周聯儲局將召開議息會議，預計投資情緒更趨審慎。與此同時港股通因假期關係於9月16至22日暫停，大市反彈力度有限，阻力位25,300點。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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