雙重打擊！內地限產及調控樓市　鐵礦石價格高位冧5成

內地限產及房地產景氣降溫打擊，中國煉鋼廠大舉拋售鐵礦石，導致價格暴跌，上周五(17日)每公噸報100.8美元，一周跌幅高達22%，創下2008年金融危機以來最差的一周；與5月每公噸230美元的歷史高位相比，跌幅已超過5成。

報道指，內地對鋼鐵業祭出限產令，要求廠商將今年總產量保持在10億噸水平，以致中國粗鋼產量在7月和8月分別下降8%和12%，但仍較去年同期增長5%。數據表明內地若要實現政策目標，必須進一步減產，鐵礦石將持續受壓。

鐵礦石價格大跌之際，煉鋼廠所需的另一種原料煉焦煤的價格因供應緊張而破頂，中國內地周五煉焦煤價格達到每噸577美元，過去一個月上漲近60%。供應短缺的原因包括新冠肺炎疫情中斷了從蒙古的焦煤進口，以及中國禁止澳洲煤炭入口。