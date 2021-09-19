雙重打擊！內地限產及調控樓市 鐵礦石價格高位冧5成
2021年09月19日 10:00
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內地限產及房地產景氣降溫打擊，中國煉鋼廠大舉拋售鐵礦石，導致價格暴跌，上周五(17日)每公噸報100.8美元，一周跌幅高達22%，創下2008年金融危機以來最差的一周；與5月每公噸230美元的歷史高位相比，跌幅已超過5成。
報道指，內地對鋼鐵業祭出限產令，要求廠商將今年總產量保持在10億噸水平，以致中國粗鋼產量在7月和8月分別下降8%和12%，但仍較去年同期增長5%。數據表明內地若要實現政策目標，必須進一步減產，鐵礦石將持續受壓。
另外，分析預計內地今年第4季及2022年整體建築業將放緩。中國恒大集團(03333)深陷財務危機，彰顯中國樓市正在降溫。瑞銀分析師Myles Allsop表示，若巴西淡水河谷和力拓實現2021年目標產量，未來幾個月鐵礦石供應將增加，將導致中國港口鐵礦石庫存大幅攀升，未來半年鐵礦石下跌幅度恐超過預期。
鐵礦石價格大跌之際，煉鋼廠所需的另一種原料煉焦煤的價格因供應緊張而破頂，中國內地周五煉焦煤價格達到每噸577美元，過去一個月上漲近60%。供應短缺的原因包括新冠肺炎疫情中斷了從蒙古的焦煤進口，以及中國禁止澳洲煤炭入口。